Bakan Tunç'tan Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasının onaylanmasına ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasının onaylanmasına ilişkin, "Bugüne kadar insan haklarını yok sayan, savaş ve insanlık suçu işleyen İsrail'in ateşkese uyması, ateşkesin kalıcı hale gelmesi, bir damla dahi masum kanı akmaması için uluslararası mekanizmalar üzerine düşeni yapmalıdır." ifadesini kullandı.

Tunç, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana, tam 2 yıldır kan ve gözyaşının aktığı, 67 binin üzerinde masum sivilin hayatını kaybettiği Gazze'de ateşkesin sağlanmasının memnuniyet verici olduğunu bildirdi.

Ateşkesin, sadece bir anlık nefes değil, insani hassasiyetin, adaletin ve kalıcı barışın başlangıcı olması gerektiğine işaret eden Tunç, "Ateşkesin bozulmaması, sayısız canın kurtarılması ve daha fazla trajedinin yaşanmaması için en temel şarttır. Bugüne kadar insan haklarını yok sayan, savaş ve insanlık suçu işleyen İsrail'in ateşkese uyması, ateşkesin kalıcı hale gelmesi, bir damla dahi masum kanı akmaması için uluslararası mekanizmalar üzerine düşeni yapmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Tunç, hayatta kalan ancak açlıkla, susuzlukla, hastalıklarla mücadele eden Filistinlilere insani yardımların ulaştırılmasının da önünün açılması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Türkiye olarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı ve insani liderliğinde Filistinli kardeşlerimizin yanında durmaya; adaleti, hakkı ve hakikati savunmaya devam edeceğiz. Adil ve sürdürülebilir bir barışın teminatı olan 1967 sınırları temelinde, bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü korunan bir Filistin Devleti kurulana kadar hukukun ve vicdanların gerektirdiği her adımı insanlık adına atmayı sürdüreceğiz."

