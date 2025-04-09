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Bakan Tunç'tan Mahir Polat açıklaması! "Adli tıpça onaylanan rapor varsa adli kontrol verilebilir"

Son dakika... İBB'ye yönelik operasyonda tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın sağlık durumuyla ilgili haberler gündemdeki yerini koruyor. Konuyla ilgili olarak Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklamada bulundu. Tunç, "Hastalık nedeniyle cezaevinde hayatını yalnız başına idame ettiremeyeceği adli tıpça onaylanan rapor varsa adli kontrol verilebilir" dedi.

Bakan Tunç'tan Mahir Polat açıklaması! "Adli tıpça onaylanan rapor varsa adli kontrol verilebilir"
Doğukan Akbayır

Son dakika haberi... İBB'ye yönelik operasyonlar kapsamında tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, sağlık durumu nedeniyle tahliye talebinin değerlendirilmesi için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmişti. Polat'ın sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından, yeniden tutuklu bulunduğu Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne gönderilirken, gözler Adli Tıp'tan çıkacak rapora çevrildi.

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"ADLİ TIPÇA ONAYLANAN RAPOR VARSA ADLİ KONTROL VERİLEBİLİR"

Öte yandan konuyla ilgili olarak Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan bir açıklama geldi. Bakan Tunç yaptığı açıklamada, "Mahir Polat'ın her şikayeti ile ilgili hastaneye sevki yapıldı. Adli tıpta muayene yapıldı tetkikler istendi. o sonuçlar adli tıbba intikal ettiğinde kurulu karar verecek. Burada tabi yanlış anlamalar var. Hastalık nedeniyle cezaevinde hayatını yalnız başına idame ettiremeyeceği adli tıpça onaylanan rapor varsa adli kontrol verilebilir" dedi.

"GENÇLERLE İLGİLİ 3 AYRI MAHKEMEYE AYRI AYRI DÜŞEN DOSYALAR İÇİN KARAR VERİLECEKTİR"

Bakan Tunç İBB protestolarıyla ilgili tutuklanan üniversite öğrencileri hakkında da açıklamada bulundu. Tunç, "Gençlerle ilgili 3 ayrı mahkemeye ayrı ayrı düşen dosyalar için karar verilecektir" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Yılmaz Tunç ibb
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