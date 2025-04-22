HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bakan Tunç'tan o habere yalanlama! Soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sözcü Gazetesi’nin “Saraya yazdı, açık cezaevine çıktı” başlıklı haberini yalanladı. Bakan Tunç, iddiayı ortaya atanlarla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Bakan Tunç'tan o habere yalanlama! Soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sözcü Gazetesi'nde yer alan “Saraya yazdı, açık cezaevine çıktı” başlıklı haberi sosyal medya hesabından yalanlayarak söz konusu iddiayı ortaya atanlarla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Bakan Tunç sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Sözcü Gazetesi’nin “Saraya yazdı, açık cezaevine çıktı” başlıklı haberi asılsızdır.

Hükümlülerin kapalı cezaevinden açık cezaevine geçiş şartları Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 89. Maddesi ile Gözlem ve Sınıflandırma Merkezleri ile Hükümlülerin Değerlendirilmesine Dair Yönetmeliğin 16/1 ve 16/2. Maddelerine göre gerçekleştirilmektedir.

Adı geçen hükümlü, aldığı mahkûmiyet kararının infazı için 18.07.1997 tarihinde kapalı ceza infaz kurumuna giriş yapmış, 27 yıl 4 ay süreyle kapalı ceza infaz kurumunda infazı gerçekleşmiş olup, ilgili hükümlünün açık ceza infaz kurumunda cezasının infazı devam etmektedir.

Hükümlünün ceza infaz süreci, yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince diğer tüm hükümlülere uygulanan usuller çerçevesinde yürütülmektedir.

Mektup yazdığı için açık cezaevine geçtiği yönündeki iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır.

Bu asılsız iddiayı ortaya atanlarla ilgili olarak TCK 217/A Maddesi gereğince ‘Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan adli soruşturma başlatılmıştır"

ttt

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
23 Nisan'da kapalı olan kurumlar...23 Nisan'da kapalı olan kurumlar...
Rasim Ozan Kütahyalı için istenen ceza belli olduRasim Ozan Kütahyalı için istenen ceza belli oldu

Anahtar Kelimeler:
Yılmaz Tunç Adalet Bakanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Saatler içinde gelen ölüm tehlikesi!

Saatler içinde gelen ölüm tehlikesi!

Sahaya giren köpek kırmızı kart gördü!

Sahaya giren köpek kırmızı kart gördü!

Eski vekilin oğlu annesini öldürmüştü! Cinayetin nedeni ortaya çıktı

Eski vekilin oğlu annesini öldürmüştü! Cinayetin nedeni ortaya çıktı

Rasim Ozan Kütahyalı için istenen ceza belli oldu

Rasim Ozan Kütahyalı için istenen ceza belli oldu

Antalya’da ve Muğla... İnanılır gibi değil; Köpek balığı tekneye saldırdı...

Antalya’da ve Muğla... İnanılır gibi değil; Köpek balığı tekneye saldırdı...

Kapanı gören şüpheli aracı polis memurunun üzerine sürdü

Kapanı gören şüpheli aracı polis memurunun üzerine sürdü

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.