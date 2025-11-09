Bakan Tunç'tan, Selahattin Demirtaş açıklaması: "Karar mahkemenin önünde, bekleyeceğiz"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Antalya'da yargı muhabirleriyle bir araya geldi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Tunç, gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu.
Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilip edilmeyeceği yönündeki tartışmalar sürerken, Bakan Tunç konuyla ilgili olarak açıklamada bulundu. Bakan Tunç, "Karar mahkemenin önünde, bekleyeceğiz" dedi.
AİHM karalarıyla ilgili de konuşan Bakan Tunç, " Türkiye'de AİHM kararlarına uyma oranı yüzde 91" ifadelerini kullandı.
