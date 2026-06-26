Bakan Uraloğlu: "15 gemimiz güvenli şekilde Basra Körfezi'nden ayrılmıştır"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sanal medya hesabından Hürmüz Boğazı ve Basra Körezi'ne dair yaptığı açıklamada, Türkiye'ye ait 15 geminin bölgeden güvenli şekilde ayrıldığını açıkladı.

URALOĞLU'NDAN HÜRMÜZ AÇIKLAMASI: "15 GEMİMİZ GÜVENLİ ŞEKİLDE AYRILDI"

Basra Körfezi'nden anlık ayrılma talebi olan herhangi bir gemimizin olmadığını ifade eden Bakan Uraloğlu, konuya ilişkin şu bilgileri aktardı;

"Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'ndeki gelişmeleri ilk andan itibaren anbean takip ediyor, ilgili tüm kurumlarımızla koordinasyon içinde hareket ediyoruz. 26 Haziran 2026 itibarıyla bölgede bekleyen gemilerimizin tamamı emniyetle çıkış yapmıştır. Toplam 15 gemimiz güvenli şekilde bölgeden ayrılmıştır.

" BASRA KÖRFEZİ'NDEN ANLIK AYRILMA TALEBİ OLAN HERHANGİ BİR GEMİMİZ YOK"

Bölgede bulunan 3 Türk sahipli gemimiz Körfez içerisinde ticari faaliyetlerini sürdürdüğü için ayrılış talep etmemiştir. Bekleyen gemilerde toplam 99 Türk personelimiz bulunmaktadır. Basra Körfezi'nden anlık ayrılma talebi olan herhangi bir gemimiz yoktur. Vatandaşlarımızın ve denizcilerimizin güvenliği için süreci hassasiyetle takip etmeyi sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'ndeki gelişmeleri ilk andan itibaren anbean takip ediyor, ilgili tüm kurumlarımızla koordinasyon içinde hareket ediyoruz.



26 Haziran 2026 itibarıyla bölgede bekleyen gemilerimizin tamamı emniyetle çıkış yapmıştır. 𝗧𝗼𝗽𝗹𝗮𝗺 𝟭𝟱 𝗴𝗲𝗺𝗶𝗺𝗶𝘇… — Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) June 26, 2026

Kaynak: DHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır