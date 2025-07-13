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Bakan Uraloğlu açıkladı! Filyos Limanı'na demir yolu geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Filyos Limanı ve Filyos Endüstri Sanayi Bölgesi'ni birbirine bağlayacak demiryolu iltisak hattı projesinin yapım ihalesinin tamamlandığını açıkladı. Bakan Uraloğlu, hat sayesinde, Filyos Limanı'na ulaşan yüklerin, ulusal demiryolu ağı üzerinden iç bölgelere ve sanayi merkezlerine kesintisiz şekilde taşınacağını söyledi.

Bakan Uraloğlu açıkladı! Filyos Limanı'na demir yolu geliyor
Cansu Akalp

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karadeniz’in en önemli lojistik merkezlerinden biri olan Filyos Liman’nı ulusal demiryolu ağına bağlayacak iltisak hattının yapım ihalesinin 29 Nisan 2025 tarihinde tamamlandığını bildirdi. Bakan Uraloğlu, “İltisak hattımız, liman ile Filyos Endüstri Sanayi Bölgesi arasında bağlantıyı sağlayacak. Böylece, ülkemizin Karadeniz’e açılan kapısı olan Filyos Limanı’nda bulunan tüm yük potansiyelinin ulusal demiryolu ağımıza katılımını sağlayacağız. Yapım ihalesi sürecini tamamladık, sözleşme aşamasına geldik.” dedi.

“İLTİSAK HATTIMIZ 7,17 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA OLACAK”

İltisak hattı projesinin 12. Kalkınma Planı ve 2025 Yılı Yatırım Programı’nda bulunduğunu hatırlatan Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Proje, Türkiye’nin lojistik merkez olma hedefine önemli katkı sağlayacak. Bölgenin sanayisine, ticaretine ve ihracat potansiyeline büyük ivme kazandıracak. Filyos Limanı ile Filyos Endüstri Sanayi bölgesini birbirine bağlayacak iltisak hattımız 7,17 kilometre uzunluğunda olacak. Hat, limana gelen yüklerin en güvenli ve en ekonomik şekilde taşınmasını sağlayacak.”

Bakan Uraloğlu açıkladı! Filyos Limanı na demir yolu geliyor 1

“PROJEDE 387 METRE UZUNLUĞUNDA FİLYOS ÇAYI GEÇİŞİNİ SAĞLAYACAK BİR DEMİRYOLU KÖPRÜSÜ BULUNACAK”

Projenin saatte 60 kilometre saat tasarım hızına sahip olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, “Proje kapsamında mevcut Gökçeler İstasyonu’nu büyüteceğiz. Projede ayrıca 387 metre uzunluğunda 13 metre açıklıklı, 11 metre yüksekliğinde Filyos Çayı geçişini sağlayacak bir demiryolu köprüsü bulunacak. Bu yatırım, Dünya Bankası finansmanı ile yürütülen Demiryolu Lojistiğini Geliştirme Projesi’nin en önemli bileşenlerinden birini oluşturuyor.” açıklamasında bulundu.

Bakan Uraloğlu açıkladı! Filyos Limanı na demir yolu geliyor 2

Demiryolu iltisak hattı projesinin Türkiye'nin lojistik kapasitesini artırmak ve Filyos Limanı’nı küresel bir ticaret merkezi haline getirmek açısından stratejik önem taşıdığını ifade eden Bakan Uraloğlu, “Hat sayesinde, Filyos Limanı'na ulaşan yükler, ulusal demiryolu ağı üzerinden iç bölgelere ve sanayi merkezlerine kesintisiz şekilde taşınacak.” dedi.

Bakan Uraloğlu açıkladı! Filyos Limanı na demir yolu geliyor 3

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liman ulaştırma bakanı
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