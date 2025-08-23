HABER

Bakan Uraloğlu: Bu mektup, vicdanın ifadesidir

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'a yazdığı mektubun zulüm karşısında yükselen güçlü bir insani çağrı olduğunu belirtti.

Bakan Uraloğlu, NSosyal hesabından, Emine Erdoğan'ın, Melania Trump'a Ukrayna'daki savaş için gösterdiği hassasiyeti Gazze'deki insani kriz için de göstermesi çağrısında bulunduğu mektuba ilişkin paylaşım yaptı.

Emine Erdoğan'ın, Melania Trump'a gönderdiği mektubun zulüm karşısında yükselen güçlü bir insani çağrı olduğunu belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Gazze'deki çocukların elinden alınan neşeyi, annelerin yüreğine düşen acıyı ve insanlığın ortak sorumluluğunu tüm dünyaya hatırlatan bir belgedir. Bu mektup, sessiz kalanların aksine mazlumun yanında durmayı seçen bir vicdanın ifadesidir. Yalnızca Filistin için değil nerede haksızlık varsa oradaki çocukların geleceği için de verilen evrensel bir mesajdır. Dünyanın dört bir yanındaki liderlerin bu sesi duymasını ve kalplerine taşımalarını temenni ediyorum."

