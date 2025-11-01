Bakan Uraloğlu: "Burdur’a 23 milyarın üzerinde hizmet ettik"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Burdur İl Başkanlığında partililerle bir araya geldi. Bakan Uraloğlu, "Burdur - Tefenni Çavdır karayolu biraz geç oldu ama güç olmadı çok şükür. Orayı bitirdik, çok şükür sıcak asfaltıyla beraber tertemiz hizmete açmış olduk. Burdur’umuza, milletimize, ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Tabii ki bizim görevimiz hizmet etmek. Biz AK Parti hükümetleri döneminde Burdur’da 23 milyarın üzerinde hizmet ettik. Şu anda sadece karayollarında devam eden 8 tane projemiz var.

"YAPTIĞIMIZ HİZMETİN OY OLARAK KARŞILIĞI %80"

Onlarında 8-10 milyar tutarında maliyeti var. Onlarında çalışmaları devam ediyor. Tabii gün boyunca gerek il başkanımız gerek milletvekillerimiz gerek ilçe belediye başkanlarımız olmak üzere Burdur’daki ihtiyaçlar doğrultusunda taleplerini ilettiler. Biz de bu talepleri aldık ve arkadaşlarımızla değerlendiriyoruz. Kendi sorumluluğumuzda olan bölgelerde ne yapabiliriz, kendi sorumluluğumuz olmayan bölgelerde nasıl katkı sağlayabiliriz onlara bakacağız. Bizim görevimiz hizmet etmek. Biz yaptığımız hizmetleri siyasette bir oy olarak karşılığını alabilsek biz yüzde 80’in üzerinde oy alabiliriz" şeklinde konuştu.

(İHA)

Günün öne çıkan haber başlıkları...

Kaynak: İHA