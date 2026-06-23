Bakan Uraloğlu duyurdu: 2 Türk gemisi daha Hürmüz Boğazı'nı geçti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Savaşın başından beri Basra Körfezi'nde bulunan Yasa Moon ve Nejat isimli Türk sahipli gemiler 21 Haziran sabahı itibarıyla Hürmüz Boğazı'ndan güvenli şekilde çıkış yaptı.” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'ndeki Türk sahipli gemilerin durumuna ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, bölgedeki gelişmelerin yakından takip edildiğini belirterek Bakan Uraloğlu, “Savaşın başından beri Basra Körfezi'nde bulunan Yasa Moon ve Nejat isimli Türk sahipli gemiler 21 Haziran sabahı itibarıyla Hürmüz Boğazı'ndan güvenli şekilde çıkış yaptı.” ifadelerini kullandı.

11 TÜRK SAHİPLİ GEMİ KÖRFEZDEN AYRILDI

Bakan Uraloğlu, savaşın başlamasından bu yana Türk sahipli gemilerin güvenliğinin öncelikli konu olduğunu vurgulayarak, “Savaşın başlamasından bu yana Türk sahipli 11 gemi Hürmüz Boğazı'ndan geçerek körfezden ayrıldı.” dedi.

Bölgedeki gelişmelerin ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde anlık olarak takip edildiğini belirten Uraloğlu, ihtiyaç duyulan durumlarda gemi işletmecileriyle de sürekli temas halinde olduklarını ifade etti.

HÜRMÜZ'DE 7 GEMİ BULUNUYOR

22 Haziran itibarıyla Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'nde toplam 7 geminin bulunduğunu belirten Uraloğlu, bu gemilerde görev yapan Türk gemi insanı sayısının 177 olduğunu söyledi. Uraloğlu, söz konusu 7 gemiden birinin Türk bayraklı olduğunu belirterek "5 gemi Hürmüz Boğazı'ndan geçiş talebinde bulundu. İki enerji gemisinin ise mevcut durumda çıkış talebi bulunmuyor." açıklamasında bulundu.

GEMİLER VE MÜRETTEBAT ANLIK TAKİP EDİLİYOR

Türk gemilerinin ve gemi insanlarının güvenliğinin öncelikli konu olduğunu belirten Uraloğlu, “Bölgedeki gemilerimizi ve Türk gemi insanlarımızı anlık olarak takip etmeyi sürdürüyoruz.” dedi. Uraloğlu, Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'nde bulunan gemilerle ilgili tüm gelişmelerin yakından izlendiğini, ilgili kurumların koordinasyon içerisinde çalışmalarını sürdürdüğünü sözlerine ekledi.