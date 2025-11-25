HABER

Bakan Uraloğlu duyurdu! Türkiye ulaştırma güzergahlarına bir yenisini daha ekliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Londra’da düzenlenen Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün (IMO) 34. Genel Kurulu vesilesiyle Türkiye ile Umman arasında iki önemli imzanın atıldığını belirtti. Bakan Uraloğlu, "Umman’a gelen yüklerin Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşınması için imzalar atıldı" dedi.

Melih Kadir Yılmaz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Londra’da düzenlenen Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün (IMO) 34. Genel Kurulu vesilesiyle Türkiye ile Umman arasında iki önemli imzanın atıldığını belirtti. Uraloğlu, imzalanan Denizcilik Alanında İş Birliğine Dair Anlaşma ile Ulaştırma, Ulaştırma Koridorları, Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri Alanlarında Mutabakat Zaptı’nın Türkiye ve Umman arasındaki iş birliği zeminini güçlendirdiğini kaydetti. Bakan Uraloğlu, "Umman’a gelen yüklerin Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşınması için imzalar atıldı" açıklamasında bulundu.

Bakan Uraloğlu, "İmzaladığımız belgeler, denizcilikten çok modlu taşımacılığa, liman işletmeciliğinden haberleşme altyapısına kadar uzanan geniş kapsamlı bir çalışma dönemini başlatıyor. Türkiye’nin ulaştırma alanında edindiği tecrübeyi Umman ile paylaşarak karşılıklı etkileşim ve ortak projeler için yeni bir zemin oluşturuyoruz" dedi.

ULAŞTIRMA KORİDORLARI, HABERLEŞME VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİNDE YENİ DÖNEM

Uraloğlu, Ulaştırma, Ulaştırma Koridorları, Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri Alanlarında Mutabakat Zaptı ile karayolu taşımacılığına yönelik yollar, otoyollar, köprüler, tüneller ve diğer mühendislik işlerinin geliştirilmesi, tasarımı, üstyapı, altyapı ve bakımı kapsamında iş birliğinde uzlaştıklarını ifade etti. Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Demiryolu ve metro sistemlerinin planlanması, geliştirilmesi, tasarımı, inşası, denetimi, işletilmesi ve bakımı, personelin eğitimi ile demiryolu araçlarının üretimi, bakımı ve onarımı hususlarında iş birliğini teşvik edeceğiz. Ulaştırma, hareketlilik ve Akıllı Ulaştırma Sistemleri (AUS) dâhil olmak üzere lojistik alanlarında dijitalleşme ve yeni teknolojiler ile bu teknolojilerin uygulamaları hususunda da tecrübelerimizi paylaşacak, iş birliği yapacağız"

Uraloğlu ayrıca, havalimanlarının tasarımı, işletilmesi, güvenliği ve terminal yönetimi gibi konuların da mutabakat kapsamında yer aldığını söyledi. Ulaştırma koridorlarının planlanması ve yönetiminden posta hizmetlerinin geliştirilmesine, haberleşme altyapısının güçlendirilmesinden dijital dönüşüm uygulamalarına, veri merkezleri ve dijital platformların kurulmasından bilgi teknolojileri ekosisteminin geliştirilmesine kadar geniş bir yelpazede iş birliği yapılacağını belirten Uraloğlu, insan kaynağının niteliklerinin artırılması ve ileri teknolojilere yönelik yatırımların teşvik edilmesinin de anlaşmanın kritik başlıkları arasında bulunduğunu ifade etti.

DENİZCİLİK ALANINDA İŞ BİRLİĞİ GENİŞLİYOR

Bakan Uraloğlu, imzalanan Denizcilik Alanında İş Birliğine Dair Anlaşma’nın Türkiye’nin imzalamış olduğu 65. Denizcilik Anlaşması olduğunu belirterek sözlerine şu şekilde devam etti:

"Türkiye ile Umman arasında imzalanan Denizcilik Alanında İş Birliğine Dair Anlaşma kapsamında; deniz emniyeti ve güvenliğinden deniz çevresinin korunmasına, çok modlu taşımacılık ve tedarik zinciri verimliliğinden gemi inşa, bakım, onarım ve geri dönüşüm faaliyetlerine kadar geniş bir alanda iş birliği yürütülecek. Liman işletmeciliği ve yönetimi, denizcilik eğitimi ve insan kaynağının geliştirilmesi, yeşil lojistik koridorları ile dijital lojistik platformlarının oluşturulması ve iki ülke arasında düzenli deniz hattı kurulmasına yönelik çalışmalar da ortak gündemde yer alacak"

Türkiye Umman ulaştırma ve altyapı bakanı Abdulkadir Uraloğlu
