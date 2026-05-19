Bakan Uraloğlu: "Gökbey için bakım teknisyenlerine yönelik eğitimlere başladık"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, daha önce sertifikasyon süreçleri tamamlanarak Tip sertifikası (Type Certificate) verilen yerli ve milli genel maksat helikopteri Gökbey için bakım teknisyenlerine yönelik eğitimlerin başladığını belirtti. Türkiye’nin hava aracı sertifikasyonunu dijital ve milli platform üzerinden yönetebilen ülkelerden biri haline geldiğini vurgulayan Uraloğlu, Gökbey’in eğitim, ölçme-değerlendirme ve lisans süreçlerinin tek bir dijital platformda toplandığını sözlerine ekledi.

"Gökbey için bakım teknisyenlerine yönelik eğitimlere başladık"

Türkiye’nin sivil döner kanatlı hava aracını tasarlayan ülkeler arasında yer aldığını söyleyen Uraloğlu, "Ülkemiz artık sivil döner kanatlı hava aracını tasarlayıp üreten ve kendi ulusal otoritesiyle sertifikalandırabilen ülkeler arasında yer alıyor. Şimdi de yerli ve milli genel maksat helikopteri Gökbey için bakım teknisyenlerine yönelik eğitimlere başladık. Bakım teknisyenlerine yönelik Tip eğitimleri SHGM’nin KDM-ORG sistemi üzerinden verilmeye başlandı. Eğitim, ölçme-değerlendirme ve lisans süreçlerinin tek bir dijital platformda toplandı" ifadelerini kullandı.

"Sertifikasyon sürecinde 600’ün üzerinde teknik toplantı gerçekleştirildi"

Gökbey’in denetlenip birçok aşamadan geçtiğini hatırlatan Uraloğlu, "Sertifikasyon sürecinde 600’ün üzerinde teknik toplantı gerçekleştirildi, 180’den fazla test yapıldı, yaklaşık 18 bin uçuş test noktasında doğrulama sağlandı ve 800’ü aşkın uyum dokümanı hazırlandı. Tüm süreçler başta CS-29 standartları olmak üzere uluslararası gerekliliklere uygun şekilde tamamlandı. Sivil Havacılıkta yerli ve milli platformları sadece üretim aşamasında değil, eğitim ve insan kaynağı geliştirme süreçlerinde de güçlü altyapılarla desteklemeye devam ediyoruz" dedi.