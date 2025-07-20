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Bakan Uraloğlu: KKTC’de ulaşıma değer katan projeleri hayata geçiriyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ulaşıma değer katan projeleri hayata geçiriyoruz” dedi.

Bakan Uraloğlu: KKTC’de ulaşıma değer katan projeleri hayata geçiriyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ulaşıma değer katan projeleri hayata geçiriyoruz! Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle, KKTC’nin kalkınmasına katkı sunacak iki önemli yatırımın açılışını gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.

Açılışı yapılacak projelerin, Lefkoşa Çevre Yolu ve Girne Köprülü Kavşağı olacağını belirten Bakan Uraloğlu, “Şehir içi trafiği büyük ölçüde rahatlatacak, ulaşım süresini kısaltacak, güvenli ve konforlu yolculuğun önünü açacak bu projelerin açılışını büyük bir gururla gerçekleştireceğiz. Türkiye olarak, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin her zaman yanındayız” dedi.

Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı bir diğer paylaşımda ise “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyaretleri, Lefkoşa Çevre Yolu ve Girne Köprülü Kavşağı Açılış Töreni kapsamında KKTC’deyiz. Mevkidaşım, değerli kardeşim KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Sayın Erhan Arıklı bizleri karşıladı” ifadelerine yer verdi. (DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Abdulkadir Uraloğlu
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