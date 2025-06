Bakan Uraloğlu'ndan Hürmüz Boğazı açıklaması: "Eğer kapatılsaydı alternatiflerimiz vardı"

İsrail'in İran'a saldırısıyla başlayan ve karşılık hava saldırılarının ardından ateşkesle sonuçlanan çatışma sonrası İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatma tehdidi gündemdeki yerini koruyor. CNN Türk'te gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Hürmüz Boğazı kapatılsaydı alternatiflerimiz vardı" dedi.

İşte Bakan Uraloğlu'nun açıklamalarından öne çıkan satır başları:

"İSRAİL-İRAN-ABD SAVAŞI TİCARİ VE TURİSTİK BEKLENTİLERİ ETKİLEDİ"

Çatışma durumu yüzünden ilk etapta Suriye'nin ve Irak'ın hava sahası kapatıldı. Biz de oraya olan uçuşları durdurduk. İran'ın Katar'daki ABD'deki üssünü vurmasıyla Arap Yarımadası da pratikte kapanmış oldu. İran hava sahasının önemli bir bölümü kapalı. Sadece üs geçiş olarak kullanılıyor. Ticari uçuşlarımız ertelendi. Turist etkisi bekliyorduk. Onla ilgili de etkisi oldu. Normale dönüş başladı. Sadece İran hava sahası kaldı.

"HÜRMÜZ BOĞAZI'NI KAPATILSAYDI ALTERNATİFLERİMİZ VARDI"

Kapatılma söylemi bile petrolde yüzde 15'e kadar fiyat dalgalanmasına sebep verdi. Türkiye'nin de elbette etkilenmesi söz konusu. Enerji Bakanımızla görüşmelerimizi yaptık. Türkiye'nin Irak, Azerbaycan, Rusya'dan alternatifleri var. Kısa vadede ciddi etkilenmeyiz. Kapatılırsaydı ciddi aksamalar olurdu. Alternatiflerimiz var ama birazcık zorlar.

KALKINMA YOLU PROJESİ

Hürmüz Boğazı kapanırsa ne olur diye düşünmedik. Hürmüz Boğazı kapanırsa, petrol ve doğalgaz sevkiyatı durmuş olur. Basra Körfezi, Fav Limanı'nda Türkiye'ye kadar gelen 1200 km'lik demiryolu karayolu ve enerji nakil hatlarını konuşuyoruz. Kalkınma Yolu Projesi'ni bitirdiğimizde buradan ülkemize buradan da Avrupa'ya gitme ihtimali olacak. Hedefimiz Uzak Doğu'dan gelen yüklerin Fav Limanı'ndan Türkiye'ye gelsin ve buradan Londra'ya kadar kesintisiz gitsin. Kalkınma Yolu Projesi bitmiş olsaydı Hürmüz Boğazı'nın kapatılma ihtimaline piyasalar yüzde 15 tepki vermezdi.

"ORTA KORİDOR STRATEJİK GÜÇ KATACAK"

Orta Koridor'da Çin'den çıkan yük 18 günde gidiyor. Biz iyileştirmeli yaptığımızda 15 güne düşecek. 'Orta Koridor' stratejik güç katacak. Geçen ay Çin'deydik. 70 ülkeden kuruluş katılacak foruma. Kriz anındaki planlarımızı konuşacağız. Yarın 14.30'da Cumhurbaşkanımızın açılışıyla 3 günlük forum yapılacak. Dünyadaki hiçbir ülke kendi kendine yetmiyor. Türkiye bölgesinde ciddi aktörse durduk yerde olmadı. 23 yılda 193,5 milyar dolar yatırım yaptık ulaştırmaya.

THY VE SURİYE HAVAYOLLARI'NIN KARŞILIKLI SEFER DÜZENLEMELERİ

8 Aralık'ta derim olduğunda 10. günde bir heyet gönderdik. Havalimanını görerek ayağa kaldırdık. Radar sistemleri yoktu. Eskimiş ya da hasar görmüştü. Önemli ölçüde ayağa kaldırdık. Bazı sistemlerini yeniden kuracağız. İstanbul Havalimanından Şam'a uçuşlar başlattık. Bir yeri İstanbul Havalimanı'na bağladığınızda dünyaya bağlamış oluyorsunuz. Geçen sene 80 milyon uçağı ağırladı. Günlük 1600 uçuş oluyor. Haftada bizim 30 uçuşumuz var. Suriye de bize uçuş yapmak istiyor.

"TÜRKSAT 7A UYDUSU İLE KAPSAMA ALANLARINI YÖNLENDİRİYORUZ"

Türksat 6A'yı kabullendik ve onla ilgili sorular azaldı. Bizim uzaya yeni uydular göndermemiz gerekiyor. Bir uydunun ömrü 15 yıldır. Devamlılığı sağlamak için yenisini göndermemiz gerekiyor. Biz Türksat 6A ile 5 milyar insana hizmet eder olduk. Hizmet satmaya da başladık. 7A ile amaçladığımız ömrü biten uyduların yerine yenisini koymak ve kapsama alanının artırmak. 7A ile değişken kapsama alanlarını yönlendirebiliyorsunuz. Türksat 6A'da bu yok.

"5G TEKNOLOJİSİNİ BAZI YERLERDE DENİYORUZ. 2026'DA KULLANMAYA BAŞLAYACAĞIZ"

5G mevcut hızımızın 10 katı. Başta İstanbul Havalimanı ve 4 büyükler stadyumunda ve 30 tesiste bunu deneyimleyebiliyoruz. Bir aksilik olmazsa Ağustos'ta ihalesini yapalım ve 2026'da ilk sinyali alalım. 2026'da 5G kullanıma başlayacağız.

ORTA ANADOLU OTOYOLU

Ankara-İstanbul arasında 25 milyon nüfusu konuşuyoruz. Mevcut otoyolun 10 yılın içiresinde dolacağını hesaplıyoruz. Bu nedenle bu yolu yapmamız lazım.

ANKARA-İZMİR HIZLI TREN HATTINDA HEDEF 2027

505 km'lik bir hat çalışması. Önümüzdeki senenin sonuna kadar Afyon'a kadar olan yeri bitireceğiz. 2027 yılını hedef olarak koyduk. Ama 2028'e de sarkabilir.

SANAL MEDYA KULLANIMI

Dünyada kullanımda 5. sırada olan ülkeyiz. Burada meraklıyız. Dünyanın üzerinde platformda kalma süremiz var. Bu nedenle vatandaşlarımızı koruma refleksimiz var. 13 yaş altındakiler sosyal medya kullanmayacak. 13-16 yaş arası kullanıcıların hesapları ebeveynlerinin kontrolünde olacak. Bakanlarımızla belli bir noktaya geldik. Yasal bir çalışma yapıyoruz. Belli bir noktaya geldik. Daha sonra Meclis'in takdirine sunacağız.

"HER GÜN 17 MİLYON IP ADRESİNİ TARIYORUZ"

Siber Güvenlikle İlgili Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz var. Her gün 17 milyon IP adresini tarıyoruz. 2024’te 123 bin 917 zararlı internet adresini engelledik, sanal kumardan fuhuşa kadar. 2025 yılında yaklaşık 43 bin 72 internet adresini engelledik. Her gün binlerce engelliyoruz. En üstte günde 422 büyük saldırı, 11 milyon zararlı erişim isteği, her gün bunu engelliyoruz. Biz engelledikçe karşıdakiler daha çok geliştiriyor. Bu kez yerli ve milli yazılımları geliştirerek engelliyoruz.