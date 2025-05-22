Bakan Uraloğlu: "Ordu-Giresun Havalimanı 8,8 milyondan fazla yolcu tarafından kullanıldı"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye ve Avrupa’nın denize dolgu yöntemiyle inşa edilen ilk havalimanı olan Ordu-Giresun Havalimanı’na ilişkin yazılı açıklamada bulundu. 22 Mayıs 2015 yılında hizmete alınan havalimanının, Karadeniz’in coğrafi zorluklarına karşı geliştirilen örnek bir mühendislik eseri olduğunu belirten Uraloğlu, “Ordu-Giresun Havalimanı sadece bir ulaşım noktası değil, aynı zamanda bölgenin ekonomik, turistik ve sosyal gelişimini destekleyen bir cazibe merkezidir.” dedi.

AÇILDIĞI GÜNDEN BU YANA 8,8 MİLYONDAN FAZLA YOLCU KULLANDI

Ordu-Giresun Havalimanı’nın, açıldığı 22 Mayıs 2015 tarihinden bugüne kadar 8,8 milyondan fazla yolcuya hizmet verdiğini belirten Bakan Uraloğlu, “Karadeniz’in iki önemli ilini buluşturan bu havalimanımız, bölge halkının hava ulaşımına erişimini kolaylaştırmakla kalmadı; turizm ve ticaret potansiyelini de artırdı. Açıldığı yıl yaklaşık 223 bin olan yolcu sayısı yüzde 329 artarak 2024 yılında bir milyona yaklaştı.” dedi.

DENİZE 2,3 MİLYON METREKARE DOLGU İLE YAPILDI

Ordu-Giresun Havalimanı’nın tüm tesislerinin tamamının deniz üzerine inşa edildiğini hatırlatan Uraloğlu, “7 bin 435 metre mendirek, 9 bin 170 metre çevre yolu ve 2,3 milyon metrekare dolgu alanıyla bu projeyi hayata geçirdik. 3 bin metre uzunluğundaki pistimiz, teknik bloklarımız, kulemiz ve yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli terminal binamızla bölgeye bir ulaşım eseri kazandırdık.” açıklamasında bulundu.

ULUSLARARASI STANDARTLARDA ÇEVRECİ HAVALİMANI

Uraloğlu, Ordu-Giresun Havalimanı’nı çevreci vizyon doğrultusunda geliştirmeye devam ettiklerini vurgulayarak “Havalimanımız Karbonsuz Havalimanı Projesi kapsamındadır. Uluslararası Havalimanları Konseyi tarafından yürütülen Karbon Akreditasyonu Programı’nda Seviye 2 sertifikasına sahiptir. Aynı zamanda erişilebilirlik belgesiyle, her vatandaşımız için ulaşılabilir bir tesis konumundadır.” ifadelerini kullandı.