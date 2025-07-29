HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bakan Uraloğlu: "Uluslararası hakemli dergi 'Ulaştırma ve Altyapı'nın ikinci sayısı yayımlandı"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, uluslararası hakemli dergi “Ulaştırma ve Altyapı”nın ikinci sayısının yayımlandığını duyurdu. Bakan Uraloğlu, “İkinci sayımızda, ‘Ulaştırma Sistemlerinde Sürdürülebilirlik’ konusunu ele aldık.” dedi.

Bakan Uraloğlu: "Uluslararası hakemli dergi 'Ulaştırma ve Altyapı'nın ikinci sayısı yayımlandı"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yayımlanan hakemli ve multidisipliner akademik yayın “Ulaştırma ve Altyapı Dergisi”nin ikinci sayısının okuyucuyla buluştuğunu açıkladı. Bakan Uraloğlu, ikinci sayının ana temasının “Ulaştırma Sistemlerinde Sürdürülebilirlik” olarak belirlendiğini, bu çerçevede ulaştırma sistemlerinde çevre dostu, ekonomik ve yenilikçi yaklaşımların ele alındığını söyledi.

“11 ÖZGÜN AKADEMİK ÇALIŞMAYA YER VERDİK"

İlk sayısında “Kalkınma Yolu Projesi” gibi stratejik bir gündeme odaklanan derginin, ikinci sayısında ise sürdürülebilirliğin farklı boyutlarını ele alan makalelere yer verildiğini belirten Uraloğlu, “Bu sayımızda, ulaştırma sistemlerinde karbon emisyonlarını azaltan politikalar, enerji verimliliği, akıllı ulaşım sistemleri ve sürdürülebilir kent içi ulaşım planlamaları gibi konulara odaklanan 11 özgün akademik çalışmaya yer verdik.” dedi.

Bakan Uraloğlu: "Uluslararası hakemli dergi Ulaştırma ve Altyapı nın ikinci sayısı yayımlandı" 1

Bilimsel bilgi üretiminin, ulaştırma sektöründe daha çevreci, daha akıllı ve daha kapsayıcı çözümlerin geliştirilmesinde kritik bir rol oynadığını dile getiren Uraloğlu, şöyle konuştu:

“Akademi ile sektör arasında köprü kuran bu yayın, yeni teknolojileri merkeze alan ve ihtiyaçlara çözüm sunan ulaşım modellerinin gelişmesine katkı sağlayacak. Dergimizin yalnızca Türkiye’de değil, uluslararası akademik camiada da kabul gören bir referans yayın haline gelmesini hedefliyoruz.”

"Ulaştırma ve Altyapı Dergisi"nde yayımlanan akademik makalelere https://dergipark.org.tr/tr/pub/uab veya https://ulastirmavealtyapidergisi.com.tr/ üzerinden erişim sağlanabiliyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bahçeli’den Selçuk Bayraktar’a tebrikBahçeli’den Selçuk Bayraktar’a tebrik
ABD'de açık iş sayısı haziranda düşüş gösterdiABD'de açık iş sayısı haziranda düşüş gösterdi

Anahtar Kelimeler:
Abdulkadir Uraloğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sürpriz görüşmeden zam teklifi çıktı

Sürpriz görüşmeden zam teklifi çıktı

Galatasaray taraftarını heyecanlandıran iddia! ''Yüzde 90 ihtimalle transfer oluyor"

Galatasaray taraftarını heyecanlandıran iddia! ''Yüzde 90 ihtimalle transfer oluyor"

CHP'li Belediye Başkanı'ndan AK Gençlik üyelerine tepki

CHP'li Belediye Başkanı'ndan AK Gençlik üyelerine tepki

Elinde Rusça not yazılı ceset, notta Kur'an-ı Kerim'den ayet

Elinde Rusça not yazılı ceset, notta Kur'an-ı Kerim'den ayet

Zeytinyağında kanserojen madde iddiasına açıklama geldi

Zeytinyağında kanserojen madde iddiasına açıklama geldi

Zehirlenmemek için bu önerileri dikkate alın!

Zehirlenmemek için bu önerileri dikkate alın!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.