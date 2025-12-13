Bakan Uraloğlu, Van Çevre Yolu'nun 28 kilometrelik 2 etabının açılışını yaptı

Van Çevre Yolu'nun tamamlanan birinci ve üçüncü kesimlerinin açılışlarını yapmak üzere kente gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Van Valiliği ile AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret ettikten sonra Edremit ilçesindeki açılış programına katıldı. İpek Yolu'ndaki Edremit Kavşağı ile Van-Hakkari yolundaki Kurubaş Kavşağı arasında kalan 10 kilometrelik birinci kesim ve Van-Özalp yolundaki Özalp Kavşağı ile Van-Erciş yolundaki Erciş Kavşağı arasında kalan 18 kilometrelik üçüncü kesimin açılışını yapan Bakan Uraloğlu, Çevre Yolu'nun şehir içi, bölgesel ve uluslararası trafik yükünü hafifleteceğini, ayrıca daha konforlu bir ulaşım sağlayacağını söyledi. 41 kilometrelik yolun 28 kilometrelik bölümünü tamamlayarak hizmete sunduklarını belirten Bakan Uraloğlu, konuşmasında, "Köklü tarihiyle, zengin kültür ve gelenekleriyle, eşsiz güzelliği Van Gölü'nü bağrında taşıyan ülkemizin cennet köşelerinden biri olan Van'da, Van Çevre Yolu'muzun 1’inci ve 3’üncü kesimlerinin açılış töreni vesilesiyle sizlerle bir arada olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum" dedi.

Bakan Uraloğlu, "Van, doğal ve tarihi zenginlikleriyle dünyanın en eski yaşam alanlarındandır. İpek Yolu'nun kadim duraklarından biri olan şehrimiz, ülkemizin İran'a, Türk Cumhuriyetleri’ne ve Uzak Doğu'ya açılan önemli bir kapısıdır. Bu nedenle Van'ın Sayın Cumhurbaşkanımızın ve AK Parti hükümetlerimizin nezdinde çok ayrı bir yeri var. Bu nedenle ilimizin sosyoekonomik faaliyetlerini geliştirmek ve tarih boyunca taşıdığı büyük stratejik önemi pekiştirmek için önemli ulaşım ve altyapı yatırımlarını hayata geçiyoruz. Van'ın kadim tarihini, topraklarının bereketini Türkiye'nin geleceğine taşıyoruz. Aziz milletimizin ortaya koyduğu ve yürekten sahiplendiği bir gerçekle, her zamanki gibi, 'Yaparsa AK Parti yapar' diyoruz. Yoğun şehir içi, bölgesel ve uluslararası trafik yüküne sahip Van'ımızın en önemli ihtiyaçlarından biri de şehir merkezini transit trafikten arındıracak, yüksek standartlı bir çevre yoluydu. Bu kapsamda da Edremit'ten başlayıp Van şehir merkezinin doğusundan geçerek Erciş Yolu'na bağlanan 41 kilometre uzunluğundaki Van Çevre Yolu'nu projelendirmiştik. Proje bünyesinde 8 köprülü kavşak ve demir yolu geçişi için de 1 adet köprü yer alan projemizi bitümlü sıcak karışık kaplamalı 3 gidiş, 3 geliş olmak üzere 6 şeritli bölünmüş yol standardında tasarladık. Bugün Çevre Yolu'muzun Edremit Kavşağı ile Kurubaş Kavşağı arasında kalan 10 kilometrelik 1’inci kesimi ile Özalp Kavşağı'yla Erciş Kavşağı arasında kalan 18 kilometrelik 3’üncü kesimi olmak üzere toplam 28 kilometresini hizmete açmanın gururu ve sevincini yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

'75 DAKİKA OLAN GEÇİŞ SÜRESİNİ DÜŞÜRECEĞİZ'

Bakan Uraloğlu, şehir içinden geçen transit trafiği şehir dışına alıp merkezdeki trafik yoğunluğunu önemli ölçüde rahatlattıklarını anlatarak, "Kuzey-Güney ve Doğu-Batı aksında Anadolu'nun dört bir yanından gelen uluslararası transit trafiğinde; Gürbulak, Kapıköy, Esendere, Umurlu ve Üzümlü sınır kapılarına yüksek standartlı bir şekilde kesintisiz ulaşmasını sağladık. Van Çevre Yolu'muzun tamamını hizmete aldığımızda mevcut güzergahta 75 dakika olan geçiş süresini yarı yarıya hatta daha fazla azaltarak yaklaşık 25 dakikaya düşüreceğiz. Böylece zamandan 2 milyar 400 milyon lira, akaryakıttan ise 300 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 2 miyar 700 milyon lira tasarruf edeceğiz. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 15 bin ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sağlayacağız. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

'36 KİLOMETRE OLAN BÖLÜNMÜŞ YOL UZUNLUĞUNU 613 KİLOMETREYE ÇIKARDIK'

Bakan Uraloğlu, 2002 yılından beri, Van'da yapılan çalışmaları anlatarak şöyle konuştu:

"Van'ın, hızla gelişen sosyoekonomik yapısına bağlı olarak artan şehir içi ve şehirler arası ulaşım ihtiyacını karşılayacak ulaşım yatırımları büyük önem taşıyor. Bu kapsamda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak 2002 yılından bu yana Van'ın ulaşım ve iletişim altyapısı için yaklaşık 80 milyar lira yatırım gerçekleştirdik. 36 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 613 kilometreye çıkardık. Yollarında hiç bitümlü sıcak kaplama yoktu, 400 kilometre üstünde BSK kaplama yaptık. Van Edremit-Gevaş-Bitlis, Erciş-Patnos, Van-Güzelsu, Erciş-Muradiye, Van-Özalp-Saray-Kapıköy gibi önemli güzergahları bölünmüş yol olarak inşa ettik. Van'ı İran'a bağlayan Gürbulak Sınır Kapısı'na ulaşım sağlaması bakımından önem arz eden Van-Muradiye-Çaldıran Yolu'nu da bu yıl başarıyla tamamladık. Karla mücadelenin en çetin geçtiği 2 bin 644 rakımlı Tendürek Geçidi'nde artık yolculuğu çok daha güvenli ve konforlu hale getirdik. Bu yatırımla hem uluslararası ticaretimize hız kattık hem de bölge insanımızın kış şartlarındaki ulaşım çilesini büyük ölçüde ortadan kaldırdık. Kale, İki Nisan, Erciş Sanayi, Van Bölge Araştırma Hastanesi, Edremit Bölge Yerleşkesi ve Karahan Köprülü kavşaklarını tamamladık. Hoşap, Şeytan, Kırmızı, Bend-i Mahi ve Kelekom tarihi köprülerinin restorasyon çalışmalarını gerçekleştirdik. Kuskunkıran, Karabet Kar, Çatak Çığ ve son olarak da geçen yıl kasım ayında Güzeldere Tüneli'ni açtık. Güzeldere Tüneli'mizden hizmete açıldığı günden bu yana yaklaşık 1 milyon 330 bin araç geçti. Bugün itibarıyla da Van Çevre Yolu'nun kalan 13 km'lik kesimi ile Adilcevaz-Erciş, Edremit-Kuskunkıran, Van-Özalp-Kapıköy yolları gibi 15 kara yolu projesinde çalışmalara devam ediyoruz."

'TATVAN-VAN ARASINDAKİ SEYİR SÜRESİNİ 3,5 SAATE DÜŞÜRDÜK'

Tatvan-Van arasındaki feribotları yenilediklerini ifade eden Bakan Uraloğlu, "Van'daki yatırımlarımız elbette sadece kara yoluyla sınırlı değil. Van Gölü'nün şehrimize daha fazla ekonomik katkısı olması için de çalışmalar yaptık. Van Gölü üzerindeki ulaşım ve Tatvan-Van arasındaki demir yolu bağlantısı da TCDD tarafından işletilen ve 1971-1976 yılları arasında imal edilen 4 adet feribot ile yapılmaktaydı. Sultan Alparslan ve İdris-i Bitlisi feribotlarını kullanıma alarak her biri 50 vagon kapasiteli yeni 2 adet feribotla günde 10 bin 500 ton yük taşıyarak, yük taşıma kapasitesini 7 kat arttırdık. Feribotları yeniledik. 5 saat süren Tatvan-Van arasındaki seyir süresini de 3,5 saate düşürdük. Havalimanımızı geleceğin ihtiyaçlarına hazır, modern bir havalimanına dönüştürdük. Mevcut 2 bin 750 metre uzunluğundaki pistimizi tamamen yeniledik. 2 bin 151 metre uzunluğunda yepyeni bir paralel taksi yolu inşa ettik. Pist ile paralel taksi yolunu birbirine bağlayan 5 adet hızlı çıkış taksi yolu kazandırdık. Mevcut pist, mevcut taksi yolları, dönüş cepleri ve apronun elektrik imalatını ve ışıklandırmaları komple yeniledik. Bugün, havalimanımızdan İstanbul, Sabiha Gökçen, Esenboğa, İzmir, Çukurova ve Antalya havalimanları olmak üzere 6 farklı lokasyona haftalık 176 uçuş operasyonu gerçekleşiyor. Canıgönülden inanıyorum ki 2026'dan itibaren Van Ferit Melen Havalimanı, hem yolcu sayısında hem de hizmet kalitesinde yepyeni rekorlara imza atacak. Açılışını yaptığımız Van Çevre Yolu'muzun bu kesimleri de ilimize yaptığımız yatırımların en önemli halkalarından biri olmuştur. Bu yol, Van'ın ticaretine, turizmine, ekonomisine ve günlük yaşamına büyük katkı sağlayacak, şehrimizi bölgenin lojistik merkezi konumuna daha da güçlendirecektir. Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı büyüme stratejimizi sürdürüyoruz. Van'ımızın ihtiyaçlarını karşılayacak projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle Van Çevre Yolu projemizin yapım çalışmalarını başarıyla yürüten ve projeyi bu aşamaya getiren tüm yüklenici firma ve Karayolları Genel Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür ediyor, başarılarının devamını temenni ediyorum. Projemizin başta Van olmak üzere tüm ülkemiz ve milletimiz adına hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.

Bakan Uraloğlu, açılışının ardından 28 kilometrelik yolda, kendi kullandığı araçla sürüş deneyimi yaşayıp, incelemelerde bulundu. (DHA)Kaynak: DHA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır