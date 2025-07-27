Bakan Uraloğlu yangın bölgesini havadan inceledi: "Yangının enerjisi düşmüş durumda"

Türkiye'nin gözü kulağı Bursa'daki orman yangınlarında. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu da bölgeye giderek havadan incelemelerde bulundu.

"EKİPLERİMİZ, YANGIN SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR"

Sosyal medya hesabından son durumu paylaşan Bakan Uraloğlu şunları kaydetti:

"Bölgede devam eden çalışmaları havadan inceleyerek çalışmalar hakkında son bilgileri aldık. Ekiplerimiz, yangın söndürme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Yangının enerjisi düşmüş durumda. Özveriyle alevlerle mücadele eden tüm kahramanlarımıza kolaylıklar diliyorum."

📍Bursa



Bölgede devam eden çalışmaları havadan inceleyerek çalışmalar hakkında son bilgileri aldık.



Ekiplerimiz, yangın söndürme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.



Yangının enerjisi düşmüş durumda.



Özveriyle alevlerle mücadele eden tüm kahramanlarımıza kolaylıklar… pic.twitter.com/2451LP4SE5 — Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) July 27, 2025

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır