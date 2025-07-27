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Bakan Uraloğlu yangın bölgesini havadan inceledi: "Yangının enerjisi düşmüş durumda"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Bursa'daki yangın bölgesini havadan inceledi. Uraloğlu son durumla ilgili "Yangının enerjisi düşmüş durumda" bilgisini paylaştı.

Bakan Uraloğlu yangın bölgesini havadan inceledi: "Yangının enerjisi düşmüş durumda"

Türkiye'nin gözü kulağı Bursa'daki orman yangınlarında. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu da bölgeye giderek havadan incelemelerde bulundu.

Bakan Uraloğlu yangın bölgesini havadan inceledi: "Yangının enerjisi düşmüş durumda" 1

"EKİPLERİMİZ, YANGIN SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR"

Sosyal medya hesabından son durumu paylaşan Bakan Uraloğlu şunları kaydetti:

"Bölgede devam eden çalışmaları havadan inceleyerek çalışmalar hakkında son bilgileri aldık. Ekiplerimiz, yangın söndürme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Yangının enerjisi düşmüş durumda. Özveriyle alevlerle mücadele eden tüm kahramanlarımıza kolaylıklar diliyorum."

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Abdulkadir Uraloğlu
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