Bakan Uraloğlu: Yeni kulemiz Antalya'nın simgelerinden biri olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya Havalimanı'na kazandırılacak yeni teknik blok ve hava trafik kontrol kulesinin 77 metre yüksekliğinde olacağını belirterek, "Yeni kulemiz sadece bir hava trafik binası değil, aynı zamanda Antalya'nın simgelerinden biri olacak" dedi.

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin ikinci en yüksek yolcu kapasiteli havalimanı olan Antalya Havalimanı'nda hayata geçirilecek yeni teknik blok ve hava trafik kontrol kulesi projesine ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, "11 bin 100 metrekarelik kapalı alana sahip bu dev yapıyla birlikte Antalya Havalimanımızın operasyonel kapasitesini önemli ölçüde artıracağız. Yeni kulemiz sadece bir hava trafik binası değil, aynı zamanda Antalya'nın simgelerinden biri olacak" dedi.

Bakan Uraloğlu: Yeni kulemiz Antalya nın simgelerinden biri olacak 1

14 KATLI OLACAK"

Yeni kule ve teknik bloğun ortak bir baza üzerinde yükseleceğini belirten Bakan Uraloğlu, "Yapı kompleksi hava trafik kontrol operasyonlarını yönetecek teknik blok ile 77 metreye ulaşan kuleden oluşacak. Toplam 14 katlı kulede, 2 destek katı, 1 gözlem katı ve 1 operasyon katı yer alacak. Teknik bloğun teras katında ve çevresinde yer alacak 1500 metrekarelik ortak peyzaj alanı da çalışanlara sosyal ve dinlenme imkanı sunacak. Bu alanlar sayesinde hem mekansal bütünlük sağlanacak hem de personelimizin motivasyonuna katkı verecek" değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Uraloğlu: Yeni kulemiz Antalya nın simgelerinden biri olacak 2

"LİKYA DENİZ FENERİNDEN İLHAM ALINDI

Kulenin mimarisinde Antalya'nın tarihi kimliğinden izler taşıdığına dikkat çeken Bakan Uraloğlu, "Tasarım, Likya Uygarlığı'nın deniz fenerlerinden esinlenerek oluşturuldu. Antik çağda denizcilere yol gösteren fenerlerin anlamını modern mimariyle yeniden yorumladık. Yukarı doğru dönerek yükselen formu ve ışığın su yüzeyindeki yansımalarını çağrıştıran açıklıklarıyla bu kule hem gündüz Akdeniz güneşini yansıtacak hem de gece çevresine ışık saçacak" ifadelerini kullandı. (DHA)Kaynak: DHABu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

