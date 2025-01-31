Bakan Uraloğlu Yunanistan'a kolay ulaşım adına açılan yeni yolu TOGG ile test etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Edirne’de Pazarkule-Edirne-Tem Bağlantı Yolu’nun açılış töreninde konuştu. Bakan Uraloğlu, “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak 2025 yılına birbiri ardına açtığımız yollarımızla çok güçlü bir giriş yaptık ve ocak ayında adeta açılış rüzgârı estirdik.” ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, 10 Ocak’ta Aydın-Denizli Otoyolu’nu, 17 Ocak’ta Konya Çevre Yolu 2. Kesimini ve Kayseri Havalimanı yeni terminalini, 18 Ocak’ta Korkuteli-Elmalı Yolu’nu, 24 Ocak’ta Malatya Çevre Yolu 2.Etabı’nı, 25 Ocak’ta Elazığ-Harput İl Yolu’nu hizmete açtıklarını kaydetti.

Ocak ayının son gününde ise Pazarkule Sınır Kapısı’nın direkt olarak TEM Otoyolu’na bağlantısını sağlayacak Pazarkule-Edirne-TEM Bağlantı Yolu’nu açmanın gururunu yaşadıklarını kaydeden Uraloğlu sözlerine şu şekilde devam etti:

“6’sı karayollarında olmak üzere toplam 7 projemizin açılışını yaparak Türkiye Yüzyılı’nda hizmetlerimize devam ediyoruz. Türkiye’nin, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde geçen son 23 yılı tarihe aziz milletimizin yeniden doğuşu ve şahlanışı olarak geçti. Sosyal alandan ekonomiye, hukuktan dış politikaya, eğitimden sağlığa, savunma sanayiine, ulaşımdan çevre ve şehirciliğe, üretimden teknolojiye hemen her konuda zafer niteliğinde başarılar elde ettik.”

"BÖLÜNMÜŞ YOL AĞIMIZI 29 BİN 730 KİLOMETREYE ÇIKARDIK"

Uraloğlu ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Yol medeniyettir; sanayi, üretim, turizm, ticaret, emniyet, kalkınma ve dünya ile bütünleşme demektir” sözleriyle çizdiği vizyonla 80 yılda yapılan yatırımların katbekat fazlasını 23 sene içerisinde yaptıklarını vurguladı.

Türkiye’nin bölünmüş yol ağının 23 yıl önce 6 bin 101 kilometre uzunluğunda olduğunu belirten Uraloğlu, “Sadece 6 ilimiz birbirine bağlanıyordu. Bugün bölünmüş yol ağımızı 29 bin 730 kilometreye çıkardık ve 77 ilimizi bölünmüş yollarla birbirine bağladık. Yıllar itibariyle karayollarımızda seyreden araç sayısı artarken bölünmüş yollarımızdaki hızımızı iki katından fazla yükselttik.” diye konuştu.

Uraloğlu, araç sayısının 8.5 milyondan 31 milyona ulaşmasına rağmen seyahat hızının ortalama 40 kilometreden 90 kilometreye çıktığını vurguladı. Uraloğlu, son 23 yılda Türkiye’deki toplam köprü uzunluğunu 797 kilometreye, tünel uzunluğunu ise yaklaşık 15 kat artırarak 789 kilometreye çıkardıklarını ifade etti.

Bakan Uraloğlu, “Toplamda bin 586 kilometre uzunluğunda köprü ve tünel ağımız var ve bu mesafe Edirne’den Muş’a, batıya doğru Türkiye sınırından neredeyse Prag şehrine ulaşıyor. Yine, ileri teknoloji gerektiren büyük ölçekli projelerle de ulaşım altyapımızı çağın ilerisine taşıdık.” açıklamasında bulundu.

Marmara ringinin önemli bir parçası olan Kuzey Marmara Otoyolu ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü hayata geçirdiklerini de ifade eden Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

“İstanbul ile Türkiye’nin diğer büyük sanayi kentlerini yakınlaştıran İstanbul-İzmir Otoyolu ile Osmangazi Köprüsü’nü, Malkara-Çanakkale Otoyolu ve dünyanın en büyüğü olan 1915 Çanakkale Köprüsü’nü, Ankara-Niğde Otoyolu, Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu ve son olarak Aydın-Denizli Otoyolunu tamamlayarak otoyol ağımızı genişlettik. 2003 öncesi bin 714 kilometre olan otoyol ağımızı 2 bin 82 kilometre artırarak 3 bin 796 kilometreye ulaştırdık.”

PAZARKULE - EDİRNE - TEM BAĞLANTI YOLU 7.6 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA

Edirne’de hayata geçirilen en önemli projelerden birinin de sıfırdan inşa edilen Pazarkule-Edirne-TEM Bağlantı Yolu olduğunu ifade eden Uraloğlu, “Yolumuzu; toplam 7,6 kilometre uzunluğunda, 2 gidiş 2 geliş olmak üzere 4 şeritli, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında inşa ettik. Proje kapsamında; toplamda 3 bin 473 metre uzunluğa ulaşan; Dr. Mehmet Müezzinoğlu ve Yıldırım Beyazıt Köprüleri ile K4-K5 Üstgeçit Köprüleri ve Tunca İkileme Köprüsü’nü de inşa ettik.” dedi.

Uraloğlu, yol sayesinde, Yunanistan ile Türkiye'yi birbirine yakınlaştıracak ikinci bir geçiş noktası konumuna getirilmesi planlanan Pazarkule Sınır Kapısı’nın direkt olarak TEM Otoyolu’na yüksek standartlı bağlantısının sağlandığını söyledi. Uraloğlu, “Gazimihal ve Yıldırım Kavşakları ile Edirne'nin batısındaki yeni yerleşim alanlarının TEM Otoyolu’na ve şehir içine ulaşımlarını güvenli bir şekilde tesis ettik. Edirne civarındaki sanayi tesislerinin ihracat ve ithalat imkanlarını arttırdık.” şeklinde konuştu.

Bakan Uraloğlu, Halkalı–Kapıkule Hızlı Tren Hattı’nın Kapıkule-Çerkezköy, Çerkezköy-Ispartakule ve Ispartakule- Halkalı olmak üzere 3 etaptan oluştuğunu belirterek “Projenin en uzun ilk etabı olan 153 kilometre uzunluğundaki Kapıkule-Çerkezköy etabının genelinde yüzde 95 fiziki ilerleme sağladık. 2025’te bu etabımızı hizmete açmayı planlıyoruz. Proje kapsamında Kapıkule’ye yeni bir istasyon inşa ediyor, Edirne İstasyonumuzu da modernize ediyoruz. Ayrıca Kapıkule’de Gar Tevsiatı ile de toplam saha alanını 252 bin metrekareden 338 bin metrekareye çıkarıyoruz.” açıklamasında bulundu.

Projenin tamamlanmasıyla; mevcut hat kapasitesini 4 kat arttıracaklarını da vurgulayan Bakan Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule arası yolcu seyahat süresini 4 saatten 1.5 saate; yük taşıma süresini ise 8.5 saatten 3.5 saate düşüreceklerini de belirtti.

Konuşmasının ardından yeni yolda TOGG aracıyla test sürüşü yapan Bakan Uraloğlu, yola tam puan vererek yüklenici firma ve Karayolları Genel Müdürlüğü çalışanlarıyla bir araya geldi. Uraloğlu, personeli çalışmalarından dolayı tebrik etti.