Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu, "Aileyi güçlendirecek çalışmaları yakından izliyoruz"

İlçelerde kaymakamlık, belediyeler ve AK Parti İlçe Başkanlıklarını ziyaret eden Tarıkdaroğlu, yürütülen sosyal hizmetler ve aile destek çalışmalarına ilişkin bilgi aldı, değerlendirmelerde bulundu.

Şenkaya’da Kaymakam Murat Çürük ile görüşen Tarıkdaroğlu, ardından AK Parti İlçe Başkanlığı’nı ziyaret ederek Şenkaya İlçe Başkanı Ömer Faruk Özcan ve teşkilat üyeleriyle bir araya geldi.

Olur’da Kaymakam Semanur Kalkan ve İlçe Başkanı Cemalettin Aslan’ı ziyaret etti.

Oltu’da Kaymakam Mustafa Çelik ve Belediye Başkanı Adem Çelebi’yi ziyaret eden Tarıkdaroğlu, ilçede yürütülen sosyal hizmet faaliyetlerini değerlendirdi. Ayrıca AK Parti İlçe Başkanlığı’nda teşkilat mensuplarıyla buluştu.

Narman’da ise Kaymakam Erkan Adıbelli, Belediye Başkanı Aydemir Adem Kınalı ve İlçe Başkanı Ruhi Tanrıverdi ile görüşen Bakan Yardımcısı, yerel yönetimlerin sosyal hizmetlerdeki katkılarını dinledi.

Ziyaretlerin ardından bir değerlendirme yapan Tarıkdaroğlu, 2025 Aile Yılı’nın önemine dikkat çekti. Tarıkdaroğlu, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, 2025 Aile Yılı’nı toplumumuzun en temel kurumu olan ailenin güçlendirilmesine adadık. Erzurum’un tüm ilçelerinde aileyi merkeze alan projeleri yakından takip ediyor, ihtiyaçları yerinde tespit ederek çözümler geliştiriyoruz. Amacımız, vatandaşlarımızın sosyal hizmetlere daha hızlı ve etkin biçimde ulaşmasını sağlamak, aile bağlarını kuvvetlendirecek çalışmalarla toplumsal yapıyı daha sağlam bir temele oturtmaktır. Erzurum’un kadim kültüründen ve güçlü dayanışma ruhundan aldığımız ilhamla, hizmetlerimizi daha kapsayıcı hale getirmeye kararlıyız." dedi. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır