Bakan Yardımcısını ziyaret eden CHP'li Abdurrahman Tutdere'den AK Parti'ye geçiyor iddialarına yanıt

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun CHP'den AK Parti'ye geçmesiyle başlayan transfer furyası diğer belediyelerle devam etti. En son Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin de AK Parti'ye geçeceği iddia edildi. Adıyamanlı Bakan Yardımcısı Aydın'ı ziyaret eden Tutdere görüşmenin dostane olduğunu, AK Parti'ye geçecek iddialarının ise yalan olduğunu ifade etti.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Belediye Sosyal Tesisleri’nde basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda, hakkındaki "AK Parti’ye geçiyor" iddialarına yanıt verdi.

BAKAN YARDIMCISINI ZİYARET ETTİ

Başkan Tutdere, yaptığı konuşmada Ankara’da gerçekleştirdiği temaslara değinerek, büyükşehir belediyelerinden ve farklı kurumlardan Adıyaman için ciddi destek aldıklarını, bu kapsamda kütüphane ve çeşitli projelerin hayata geçirildiğini ifade etti. Tutdere, son olarak Adıyamanlı Bakan Yardımcısı Aydın’ı ziyaret ettiklerini, bu görüşmenin tamamen dostane ve kentin sorunlarının istişaresine yönelik olduğunu vurguladı.

AK PARTİ'YE GEÇİYOR İDDİALARI

Ortaya atılan iddiaları "Algı operasyonu" olarak nitelendiren Başkan Tutdere, "Bir kez daha söylüyorum, Tutdere’yi Adıyaman halkı bu şekilde sevdi, kimliğine güven verdi, destekledi. İki dönem milletvekili seçti, bu dönemde tarihi bir oyla belediye başkanı seçti. Tutdere halkının yanındadır, yerindedir ve bundan sonra da halkın yanında ve yerinde olarak hizmetine devam edecektir. Bu tür kirli algı oyunlarına hiç kimse inanmasın" dedi.

"GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ"

Görevini yalnızca halka hizmet etmek için üstlendiğini belirten Tutdere, "Ben bu makamda halkım için, bütün halkın desteğini alan bir belediye başkanı olarak hiçbir ayrım yapmaksızın herkese hizmet edeceğim. Belediye çalışmalarımızı gölgelemeye çalışan algı oyunlarına prim verilmemeli. Bizim tek gayemiz, 6 Şubat’ı yaşamış bu kenti ayağa kaldırmak. Koltuk merakımız olsaydı bugün milletvekilliğimizi sürdürüyor olurduk. Görevimizin başındayız, Adıyaman halkının da emrinde ve hizmetindeyiz" ifadelerini kullandı.

