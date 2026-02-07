Bakan Yerlikaya: "240 kg Skunk uyuşturucu maddesi ele geçirdik"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Edirne Emniyet Müdürlüğünce "Uluslararası Uyuşturucu Madde Ticaretiyle Mücadele" kapsamında düzenlenen operasyonda; 240 kg Skunk Uyuşturucu Maddesi ele geçirildiği belirterek şu bilgileri verdi:

"Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; bir tır ile uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisinin alınması üzerine, Kapıkule Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Şube Müdürlüğü personeli ile koordineli yapılan tır aramasında; 240 kg skunk ele geçirildi. E.S. isimli şüpheli yakalandı. Hakkında adli işlem başlatıldı.Biz uyuşturucuya karşı savaş açtık! Uyuşturucu bir insanlık suçudur. Bu savaşı, sadece ülkemiz adına değil, insanlık adına sürdürüyoruz. Örgüt elebaşından, torbacısına kadar bizim uyuşturucu ile bütün mücadelemiz, başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumaktır. Valimizi, Emniyet Müdürümüzü, Kahraman Polislerimizi ve emeği geçenleri tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin."

Kaynak: AA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır