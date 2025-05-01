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Bakan Yerlikaya: 79 ildeki tüm gösteri müracaatlarına izin verildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü vesilesiyle mesaj paylaştı. Bakan Yerlikaya 79 ilde yapılan müracaatlarla ilgili bilgi verdi.

Bakan Yerlikaya: 79 ildeki tüm gösteri müracaatlarına izin verildi

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için paylaşımda bulundu. Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde:

"HEPSİNE İZİN VERİLMİŞTİR"

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı şekilde:

"Bizim Milletimiz, ekmeği kutsal sayar, çalışmayı ibadet bilir.

Tarih boyunca, alın teriyle yoğrulan vatan toprağımız bugünlerine sabrın, emeğin ve fedakârlığın bir eseri olarak gelmiştir.

Ülkemizin gücüne güç katan tüm emekçilerin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü gönülden tebrik ediyorum🇹🇷

2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında 79 ilimizde 127 Açık Hava Toplantısı müracaatında bulunulmuş; bu müracaatların hepsine Mülki İdare Amirliklerimizce izin verilmiştir"

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ali Yerlikaya 1 Mayıs İşçi Bayramı
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