Bakan Yerlikaya: 79 ildeki tüm gösteri müracaatlarına izin verildi

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için paylaşımda bulundu. Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde:

"HEPSİNE İZİN VERİLMİŞTİR"

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı şekilde:

"Bizim Milletimiz, ekmeği kutsal sayar, çalışmayı ibadet bilir.

Tarih boyunca, alın teriyle yoğrulan vatan toprağımız bugünlerine sabrın, emeğin ve fedakârlığın bir eseri olarak gelmiştir.

Ülkemizin gücüne güç katan tüm emekçilerin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü gönülden tebrik ediyorum🇹🇷

2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında 79 ilimizde 127 Açık Hava Toplantısı müracaatında bulunulmuş; bu müracaatların hepsine Mülki İdare Amirliklerimizce izin verilmiştir"

Bizim Milletimiz, ekmeği kutsal sayar, çalışmayı ibadet bilir.



Tarih boyunca, alın teriyle yoğrulan vatan toprağımız bugünlerine sabrın, emeğin ve fedakârlığın bir eseri olarak gelmiştir.



Ülkemizin gücüne güç katan tüm emekçilerin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü gönülden… pic.twitter.com/ICbXpXxk6V — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 1, 2025

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır