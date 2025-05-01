Bakan Yerlikaya: 79 ildeki tüm gösteri müracaatlarına izin verildi

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için paylaşımda bulundu. Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde:
Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı şekilde:
"Bizim Milletimiz, ekmeği kutsal sayar, çalışmayı ibadet bilir.
Tarih boyunca, alın teriyle yoğrulan vatan toprağımız bugünlerine sabrın, emeğin ve fedakârlığın bir eseri olarak gelmiştir.
Ülkemizin gücüne güç katan tüm emekçilerin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü gönülden tebrik ediyorum🇹🇷
2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında 79 ilimizde 127 Açık Hava Toplantısı müracaatında bulunulmuş; bu müracaatların hepsine Mülki İdare Amirliklerimizce izin verilmiştir"
Bizim Milletimiz, ekmeği kutsal sayar, çalışmayı ibadet bilir.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 1, 2025
Tarih boyunca, alın teriyle yoğrulan vatan toprağımız bugünlerine sabrın, emeğin ve fedakârlığın bir eseri olarak gelmiştir.
Ülkemizin gücüne güç katan tüm emekçilerin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü gönülden… pic.twitter.com/ICbXpXxk6V
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