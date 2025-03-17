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Bakan Yerlikaya açıkladı! Edirne’de 1 hafta içinde yurt dışına kaçmaya çalışan 25 şüpheli yakalandı

17.03.2025 19:52
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Edirne'de son 1 hafta içinde yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 25 şüphelinin sınır bölgesinde yakalandığını ve 13'ünün tutuklandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya açıkladı! Edirne’de 1 hafta içinde yurt dışına kaçmaya çalışan 25 şüpheli yakalandı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamaya göre, Edirne'de son 1 hafta içinde yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 14'ü FETÖ terör örgütü üyesi, 3'ü PKK/KCK terör örgütü üyesi ve 8'i kasten öldürme, hırsızlık ve uyuşturucu madde ticareti suçlarından aranan toplam 25 şüpheli, sınır bölgesinde yakalandı. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda; Edirne İl Jandarma Komutanlığı ve Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu son 1 hafta içerisinde düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerden 13'ü tutuklandı, 8'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor.

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'TOPLAM 2 BİN 304 ŞAHIS YURTDIŞINA KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI'

Bakan Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Sınırlarımızda alınan ve alınmaya devam eden fiziki güvenlik tedbirleri; terör faaliyetlerinin önüne geçilmesi (FETÖ ve PKK/KCK), düzensiz göç hareketleri ile göçmen kaçakçılığı da dahil her türlü kaçakçılıkla mücadele edilmesi, ülkemizde suç işleyerek yurtdışına yasa dışı yollarla kaçmaya çalışan şüphelilerin yakalanması için elzemdir. Yürütülen kararlı ve etkin çalışmalar sonucunda sadece Edirne-Kırklareli sınır hattında ve sınır kapılarında 1 Ocak- 6 Mart 2025 tarihleri arasında 887 göçmen kaçakçısı organizatörü, 652 terör örgütü mensubu (FETÖ, PKK/KCK) ve 765 adli suçlardan (kasten adam öldürme, uyuşturucu vb. hapis cezası almış olan) olmak üzere toplam 2 bin 304 şahıs yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalanmıştır. Edirne Valimizi, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve Edirne İl Jandarma Komutanlığımız ile İl Emniyet Müdürlüğümüzü tebrik ediyorum" dedi. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Ali Yerlikaya
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