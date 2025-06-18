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Bakan Yerlikaya açıkladı: Sevenler suç örgütüne operasyon! Göçmenin araç motorundan çıkış anı kameralara yansıdı

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Cansu Akalp

Edirne merkezli 6 ilde dün eşzamanlı olarak düzenlenen operasyonda elebaşı N.S. ile birlikte suç örgütü üyesi 9 şüpheli yakalandı. Sosyal medyadan paylaşılan videoda göçmenin araç motorundan çıkış anı kameraya anbean yansıdı. İşte detaylar...

Güvenlik güçleri, Sevenler suç örgütüne yönelik düğmeye bastı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Sosyal medyadan paylaşılan videoda X-ray öncesi gümrükleme sahasına araç park ediliyor.

ARAÇ MOTORUNUN ALT KISMINDAN ÇIKIYOR!

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Araç motoru alt kısmında oluşturulan zuladan düzensiz göçmenin çıkış anı kameralara anbean yansıdı.

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Düzensiz göçmenlerin yerleştirildikleri ikametlerinden çıkışı ve araca binişleri de kameraya yansıdı.

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Bakan Yerlikaya, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Elebaşılığını N.S.’nin yaptığı 'Sevenler' organize suç örgütüne yönelik Edirne merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda elebaşının da içerisinde bulunduğu 9 şüpheliyi yakaladık.

Sosyal medyadan paylaşılan videoda X-ray öncesi gümrükleme sahasına araç park ediliyor. Araç motoru alt kısmında oluşturulan zuladan düzensiz göçmenin çıkış anı kameralara anbean yansıdı.Düzensiz göçmenlerin yerleştirildikleri ikametlerinden çıkışı ve araca binişleri de kameraya yansıdı.

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Edirne Cumhuriyet Başsavcılığımız ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinasyonunda; Edirne İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Edirne merkezli İstanbul, Batman, Mersin, Zonguldak ve İzmir’de 16 ayrı adrese yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda, yakalanan organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;

Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak ve Üye Olmak,
Suç Gelirlerini Aklama ve
Göçmen Kaçakçılığı suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

Operasyonlar sonucu;
3 adet ruhsatsız tabanca,
2 adet ruhsatsız av tüfeği,
2 adet otomobil ile
Çok sayıda pasaport ele geçirildi.

Edirne Valimizi, operasyonları koordine eden Edirne Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Edirne Emniyet Müdürlüğümüz ile Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. 🇹🇷

Hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğümüz mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
Ali Yerlikaya İçişleri Bakanı
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