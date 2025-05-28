Bakan Yerlikaya açıkladı... Şüpheliyi yakalarken yaralanan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Polat hastanede şehit oldu

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da şüpheli şahsı yakalamaya çalışırken eğimli arazide düşerek ağır yaralanan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Polat'ın tüm müdahelelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.

ACI HABERİ BAKAN YERLİKAYA DUYURDU

Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı;

"Milletimizin başı sağ olsun

Ankara İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli J.Asb.Kd.Çvş. Emre POLAT, aranan şahsın yakalanması esnasında eğimli arazide düşerek ağır şekilde yaralanmış kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Şehidimize Allah’tan rahmet; ailesine, Jandarma Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı âli olsun."