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Bakan Yerlikaya bayramın acı bilançosunu paylaştı! 7 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı'nın birinci gününde 692 trafik kazası meydana geldiğini açıklarken bu kazalarda 7 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Öte yandan bin 128 vatandaş ise yaralandı.

Bakan Yerlikaya bayramın acı bilançosunu paylaştı! 7 kişi hayatını kaybetti
Melih Kadir Yılmaz

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Kurban Bayramı’nın 1. günü (Cuma) 692 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda maalesef 7 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetti. 1.128 vatandaşımız ise yaralandı.

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"EKİPLERİMİZ DENETİMLERİ BÜYÜK BİR HASSASİYETLE SÜRDÜRÜYOR"

Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Kurban Bayramı’nda Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimiz vatandaşlarımızın güvenliği için gerekli önlemleri alıyor, denetimleri büyük bir hassasiyetle sürdürüyor.

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"12 BİN 407 ARACA HIZ VE RADAR İŞLEMİ YAPILDI"

Kurban Bayramı’nın 1. gününde Ulaştırma Bakanlığımızın verilerine göre; 2 milyon 232 bin 715 araç otoyolları kullandı. Bayramın 1. gününde trafik ekiplerimizce de; bu araçlardan 12 bin 407’sine hız ve radar işlemi yapıldı. Oran %0,56. Aşırı hız yapmayarak trafik kurallarına uyan % 99,44 oranındaki her bir sürücümüze ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

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"BAYRAM SEVİNCİMİZE HÜZÜN KARIŞMASIN"

Diğer %0,56’lık kısmında daha dikkatli davranarak aşırı hız yapmayacağına, hem kendisinin hem sevdiklerinin hem de masum insanların canlarını riske atmayacağına yürekten inanıyorum. Onlarda %99,44’lük kurallara uyan sürücülerimizin yanında olacaklardır. Denetlemelerimiz işlem yapmak için değil, kazaları önlemek ve can kaybımızı sıfıra indirmek içindir. Trafik kurallarına uyalım, bayram sevincimize hüzün karışmasın"

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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı Ali Yerlikaya kaza
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