Bakan Yerlikaya 'Bizden kaçamayacaklar' diyerek duyurdu! 14 kritik isim yakalanıp, Türkiye'ye getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 12 ve ulusal seviyede aranan 2 kişinin yurt dışında yakalandıklarını duyurdu. Türkiye'ye getirilen isimlerle ilgili detayları paylaşan Bakan Yerlikaya "Bizden kaçamayacaklar" ifadelerini kullandı.

Kırmızı bültenle aranan 12 ve ulusal seviyede aranan 2 kişin yurt dışında düzenlenen operasyonlarla yakalandılar. Gürcistan, Yunanistan, Arnavutluk, Almanya ve Senegal'de düzenlenen operasyonlarla yakalanan isimler Türkiye'ye getirildi.

Söz konusu operasyonların detaylarını aktaran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“BİZDEN KAÇAMAYACAKLAR”

Kırmızı Bültenle Aradığımız 12,
Ulusal Seviyede Aradığımız 2 Suçluyu,

GÜRCİSTAN(8), ARNAVUTLUK(2), ALMANYA(2) SENEGAL ve YUNANİSTAN'dan Ülkemize Getirdik.

Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan T.G., M.A., M.A.D., C.Y., S.S., M.D., K.D., E.Ç., K.K., O.G., G.Ç. ve M.C.Ü. ile ulusal seviyede aranan T.Y. ve M.U. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.

Yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdük. İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak operasyonel işbirliğiyle;

“Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve kurulan örgüte üye olma, yağma, tefecilik, nitelikli yağma, tehdit, basit yaralama” suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan ve A.G. Organize Suç Örgütü üyesi olan T.G. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da,

“Çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan M.A. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da,

“Yağma” suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan M.A.D. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da,

"Yağma, cebir, tehdit veya hileyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve yaralama" suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan C.Y. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da,

"Kasten öldürme" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan S.S. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da,

"Çocuğun cinsel istismarı ve cinsel saldırı" suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan M.D. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da,

"Kasten öldürmeye tesebbüs (4 kez)" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan K.D. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da,

"Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve dolandırıcılık" suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan E.Ç. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da,

”Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan K.K. isimli şahıs ARNAVUTLUK’da,

"Çocuğun cinsel istismarı" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan O.G. isimli şahıs Senegal'de,

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak ve kullanmak, hırsızlık, banka veya kredi kartını izinsiz kullanarak yarar sağlama" suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan G.Ç. isimli şahıs ALMANYA'DA,

"Cebir, tehdit ve hileyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve yağma" suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan M.C.Ü. isimli şahıs ALMANYA'DA,

"Silah veya mermilerin satın alınması taşınması, bulundurulması" suçundan Ulusal Seviyede aranan T.Y. isimli şahıs ARNAVUTLUK’da,

"Göçmen kaçakçılığı” suçundan Ulusal Seviyede aranan aranan M.U. isimli şahıs YUNANİSTAN'da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.

Adalet Bakanlığımız ile operasyonda görev alan bakanlık çalışanlarına teşekkür ediyorum.

EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığımızı, KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıklarımızı, Siber Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Göçmen Kaçakçılığla Mücadele Başkanlıklarımızı, İstanbul ve Artvin İl Emniyet Müdürlüklerimizi tebrik ediyorum.

Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun Türk Polisinden kaçamayacaklar!Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

