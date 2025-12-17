HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bakan Yerlikaya: "Buna ‘Dur’ diyerek trafik kültürünü hep birlikte oluşturmalıyız"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir’in Seferhisar ilçesinde aşırı hız yapan bir otomobil sürücüsünün motosiklete çarptığı kazanın görüntülerini paylaşarak, “Buna ‘Dur’ diyerek trafik kültürünü hep birlikte oluşturmalıyız” dedi.

Bakan Yerlikaya: "Buna ‘Dur’ diyerek trafik kültürünü hep birlikte oluşturmalıyız"

Bakan Yerlikaya, ‘Aşırı hız yapmasaydı bir canımızı daha kaybetmeyecektik’ başlığı ile sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, İzmir’in Seferhisar ilçesinde motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği trafik kazasının görüntülerine yer verdi.

Bakan Yerlikaya: "Buna ‘Dur’ diyerek trafik kültürünü hep birlikte oluşturmalıyız" 1

"BUNA ‘DUR’ DİYEREK TRAFİK KÜLTÜRÜNÜ HEP BİRLİKTE OLUŞTURMALIYIZ”

Bakan Yerlikaya, “İzmir'in Seferihisar ilçesinde bir sürücü “50 km hız sınırı” olan yerde "Aşırı Hız" yaparak, motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. 2 vatandaşımız da yaralandı. Sürücü yakalandı ama yitirdiğimiz can geri gelmiyor. 2024 yılında 266 bin 854 ölümlü-yaralanmalı kazanın 107 bin 198'i ‘Hız’ kurallarına uymamaktan meydana geldi. 3 bin 657 vatandaşımız hayatını kaybetti. Buna ‘Dur’ diyerek trafik kültürünü hep birlikte oluşturmalıyız” ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya: "Buna ‘Dur’ diyerek trafik kültürünü hep birlikte oluşturmalıyız" 2

YENİ TRAFİK KANUNLARINA DEĞİNDİ

Bakan Yerlikaya, paylaşımda yeni trafik kanunu da değinerek, “Yeni trafik kanunu teklifimizin amacı; kazaları önlemek, can kaybını en aza indirmek, sürücülerin davranış biçimlerini olumlu yönde değiştirerek, trafik kültürü oluşturmak. Caydırıcılık, trafik kültürünün gelişmesini ve kökleşmesini sağlayan en temel yapı taşıdır. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine başsağlığı diliyorum” dedi.

(DHA)

17 Aralık 2025
17 Aralık 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Zelenskiy: "Rusya, 2026'yı 'savaş yılı' görüyor"Zelenskiy: "Rusya, 2026'yı 'savaş yılı' görüyor"
İstanbul'da suç örgütlerine 4 operasyon: 17 şüpheli tutuklandıİstanbul'da suç örgütlerine 4 operasyon: 17 şüpheli tutuklandı
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Ali Yerlikaya trafik motosiklet kazası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Belediyelerin kitap fuarlarından da yolunu bulmuş!

Belediyelerin kitap fuarlarından da yolunu bulmuş!

Bursa'da baba ve kızı ölü bulunmuşlardı! Gerçek ortaya çıktı

Bursa'da baba ve kızı ölü bulunmuşlardı! Gerçek ortaya çıktı

G.Saray'dan Icardi için gece yarısı resmi açıklama!

G.Saray'dan Icardi için gece yarısı resmi açıklama!

Aylık geliri ortaya çıktı! Ölür ölmez BES'i bozdurmuşlar

Aylık geliri ortaya çıktı! Ölür ölmez BES'i bozdurmuşlar

Akaryakıtta tabela tekrar değişti: Bir indirim daha geldi

Akaryakıtta tabela tekrar değişti: Bir indirim daha geldi

Yeni hızlı tren geliyor! 80 dakikaya düşecek

Yeni hızlı tren geliyor! 80 dakikaya düşecek

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.