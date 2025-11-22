HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bakan Yerlikaya'dan CHP lideri Özel'e jet yanıt! "Kimsenin haddi değildir"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan CHP lideri Özgür Özel'in iddiasına yanıt geldi. Yerlikaya "Bakın, bir kez daha hatırlatıyorum: Aziz milletimizin kahraman evlatlarının, canlarını ortaya koyarak verdikleri mücadeleye gölge düşürmeye kalkmak, küçümsemek kimsenin haddi değildir." dedi.

Bakan Yerlikaya'dan CHP lideri Özel'e jet yanıt! "Kimsenin haddi değildir"
Recep Demircan

CHP lideri Özgür Özel, Zonguldak'ta yaptığı konuşmada İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya hakkında bir iddiada bulundu. Özel, "Bu Ali Yerlikaya'ya bu İçişleri Bakanı'na şunu söylüyorum. Kendi bakan yardımcıların hakkında operasyon yapmaya bizim tarafa oralardan sözde bilgiler sızdırmaya çalışma. Ne haliniz varsa görün. Yakamızdan düşün." dedi.

Bakan Yerlikaya dan CHP lideri Özel e jet yanıt! "Kimsenin haddi değildir" 1

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CHP lideri Özel'den çarpıcı Bakan Yerlikaya iddiası! "Yakamızdan düşün" CHP lideri Özel'den çarpıcı Bakan Yerlikaya iddiası! "Yakamızdan düşün"

"KİMSENİN HADDİ DEĞİLDİR"

Söz konusu açıklamaya Bakan Yerlikaya'dan yanıt geldi. Yerlikaya "Bakın, bir kez daha hatırlatıyorum: Aziz milletimizin kahraman evlatlarının, canlarını ortaya koyarak verdikleri mücadeleye gölge düşürmeye kalkmak, küçümsemek kimsenin haddi değildir." dedi.

Bakan Yerlikaya dan CHP lideri Özel e jet yanıt! "Kimsenin haddi değildir" 2

Bakan Yerlikaya açıklamasında şunları ifade etti:

"YALAN SİZİN AĞZINIZA YUVA YAPMIŞ❗️

Gölgeliklerde oturup konforlu alanlarından ahkâm kesen, “nifak kervanının yedekçisi” bir takım çevreler, ucuz siyasi hesaplarla; birkaç oy devşirmek için, kahraman güvenlik güçlerimizle birlikte verdiğimiz büyük mücadeleyi, küçümseme acziyetine düşüyorlar.

FETÖ’nün karanlık odalarında hazırlanan sözde araştırmaları önce milletvekilleriniz Plan ve Bütçe Komisyonunda, sonra da siz Zonguldak’ta dillendirdiniz.

Bir taraftan polislerimizi, jandarmamızı dilinize doluyor; diğer yandan iftiralarla, yalanlarla, algı oyunlarıyla; o kahramanların canları pahasına verdikleri mücadeleye küçük düşürmeye çalışıyorsunuz.

Bakın, bir kez daha hatırlatıyorum: Aziz milletimizin kahraman evlatlarının, canlarını ortaya koyarak verdikleri mücadeleye gölge düşürmeye kalkmak, küçümsemek kimsenin haddi değildir.

Siyasi hesaplarla; organize suç örgütlerine, milletimizin huzuruna kast eden tüm suç ve suç odaklarına karşı verdiğimiz mücadeleyi, ‘’yok saymak’’, -bırakın bizleri- işte o kahraman vatan evlatlarının alın terine, verdikleri emeklere hakarettir

Buna asla müsaade etmeyiz!

Merak buyurmayın. FETÖ, kendi yalanları gerçekmiş gibi dile getirildikçe, kendilerine uşaklık edildikçe, kutlama pastası kesmeye devam ediyor.

Aziz Milletimiz, kimin yanında durduğunu da, kimin karanlığa omuz verdiğini de çok iyi görüyor."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CHP lideri Özel'den çarpıcı Bakan Yerlikaya iddiası! "Yakamızdan düşün"CHP lideri Özel'den çarpıcı Bakan Yerlikaya iddiası! "Yakamızdan düşün"
Hastane bahçesine girmek isteyen sürücü refüje çıktıHastane bahçesine girmek isteyen sürücü refüje çıktı

Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel CHP Ali Yerlikaya İçişleri Bakanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Saç modelleri ele veriyor! Yeni tehlike: 'Tas kafa' çeteler...

Saç modelleri ele veriyor! Yeni tehlike: 'Tas kafa' çeteler...

Fedlan Kılıçaslan ve Batuhan Karadeniz'e yakalama kararı!

Fedlan Kılıçaslan ve Batuhan Karadeniz'e yakalama kararı!

Herkes merakla bekliyordu, G.Saray açıkladı! İşte Osimhen'in son durumu

Herkes merakla bekliyordu, G.Saray açıkladı! İşte Osimhen'in son durumu

Yönetmen Şahin Yiğit Evrim Akın'a ateş püskürdü! 'İlahi adalet'

Yönetmen Şahin Yiğit Evrim Akın'a ateş püskürdü! 'İlahi adalet'

O şehre hızlı tren geliyor! 2026 yılını işaret etti

O şehre hızlı tren geliyor! 2026 yılını işaret etti

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.