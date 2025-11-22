Bakan Yerlikaya'dan CHP lideri Özel'e jet yanıt! "Kimsenin haddi değildir"

CHP lideri Özgür Özel, Zonguldak'ta yaptığı konuşmada İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya hakkında bir iddiada bulundu. Özel, "Bu Ali Yerlikaya'ya bu İçişleri Bakanı'na şunu söylüyorum. Kendi bakan yardımcıların hakkında operasyon yapmaya bizim tarafa oralardan sözde bilgiler sızdırmaya çalışma. Ne haliniz varsa görün. Yakamızdan düşün." dedi.

"KİMSENİN HADDİ DEĞİLDİR"

Söz konusu açıklamaya Bakan Yerlikaya'dan yanıt geldi. Yerlikaya "Bakın, bir kez daha hatırlatıyorum: Aziz milletimizin kahraman evlatlarının, canlarını ortaya koyarak verdikleri mücadeleye gölge düşürmeye kalkmak, küçümsemek kimsenin haddi değildir." dedi.

Bakan Yerlikaya açıklamasında şunları ifade etti:

"YALAN SİZİN AĞZINIZA YUVA YAPMIŞ❗️

Gölgeliklerde oturup konforlu alanlarından ahkâm kesen, “nifak kervanının yedekçisi” bir takım çevreler, ucuz siyasi hesaplarla; birkaç oy devşirmek için, kahraman güvenlik güçlerimizle birlikte verdiğimiz büyük mücadeleyi, küçümseme acziyetine düşüyorlar.

FETÖ’nün karanlık odalarında hazırlanan sözde araştırmaları önce milletvekilleriniz Plan ve Bütçe Komisyonunda, sonra da siz Zonguldak’ta dillendirdiniz.

Bir taraftan polislerimizi, jandarmamızı dilinize doluyor; diğer yandan iftiralarla, yalanlarla, algı oyunlarıyla; o kahramanların canları pahasına verdikleri mücadeleye küçük düşürmeye çalışıyorsunuz.

Bakın, bir kez daha hatırlatıyorum: Aziz milletimizin kahraman evlatlarının, canlarını ortaya koyarak verdikleri mücadeleye gölge düşürmeye kalkmak, küçümsemek kimsenin haddi değildir.

Siyasi hesaplarla; organize suç örgütlerine, milletimizin huzuruna kast eden tüm suç ve suç odaklarına karşı verdiğimiz mücadeleyi, ‘’yok saymak’’, -bırakın bizleri- işte o kahraman vatan evlatlarının alın terine, verdikleri emeklere hakarettir

Buna asla müsaade etmeyiz!

Merak buyurmayın. FETÖ, kendi yalanları gerçekmiş gibi dile getirildikçe, kendilerine uşaklık edildikçe, kutlama pastası kesmeye devam ediyor.

Aziz Milletimiz, kimin yanında durduğunu da, kimin karanlığa omuz verdiğini de çok iyi görüyor."