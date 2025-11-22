CHP lideri Özel'den çarpıcı Bakan Yerlikaya iddiası! "Yakamızdan düşün"

CHP’nin Silivri’de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu’na özgürlük ve erken seçim talebiyle sürdürdüğü “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinin 72’ncisini bugün Zonguldak’ta düzenlendi. Mitinge CHP lideri Özgür Özel'in İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya hakkındaki iddiası gündem oldu.

'KENDİ YARDIMCILARINA OPERASYON YAPIYOR'

Özgür Özel'in açıklamasından satır başları:

"Bu Ali Yerlikaya'ya bu İçişleri Bakanı'na şunu söylüyorum. Kendi bakan yardımcıların hakkında operasyon yapmaya bizim tarafa oralardan sözde bilgiler sızdırmaya çalışma. Ne haliniz varsa görün. Yakamızdan düşün. Yakamızdan düşün. Bir bakan, kendi yardımcısıyla kavgasına muhalefet partilerine alet etmeye çalışıyor. Bir bakan... Ama bu işlere, bu işlere sebebiyet veren birisi var. O da bu kifayetsizleri, bu beceriksizleri, bu devlet adamlığından anlamayanları başımıza musallat eden Recep Tayyip Erdoğan. Ondan başkası değil.

ERDOĞAN'A ÇAĞRI

Buradan Tayyip Bey'e açık çağrımızı tekrarlıyorum. Biz kendimize, Ekrem Başkanımıza arkadaşlarımıza güveniyoruz. Sen de savcılarına güveniyorsan, tel tel dökülen iddianameye güveniyorsan TRT'den canlı yayın istiyoruz. İftiraları milletimiz önünde çürüteceğiz.,

Bugün de dünyanın en temiz ve çalışkan adamı Mansur Yavaş'a kara çalmaya çalışıyorlar.

Belediyenin parasıyla ODTÜ'lü öğrencilere battaniye, sıcak çorba yollamak suçsa Mansur Yavaş'ın suçu olsun bütün CHP'lilerin suçu.

Bunu suç gören anlayıştan bu ülkeyi kurtarmak hepimizin boynunun borcu. Günü gelince Erdoğan'ı ama Ekrem Başkan ama Mansur Başkan yenecek bir tane CHP'li kalsak o çıkacak seni yenecek, kurtulamayacaksın.

İMRALI ZİYARETİ

Biz CHP olarak bu komisyona girerken çok tartışmalar oldu, ne sözler söylediler. Bizim içinde olduğumuz değil olmadığımız komisyondan korkun dedik.

Birileri Kürt sorunu yoktur, Kürt yoktur diyerek Kürtlerin varlığını inkar ederken şimdi gelmiş İmralı adasına ya gidilecekmiş ya gidilecekmiş.

Biz DEM Parti ile bayramlaştık, selamlaştık diye bizi terörist ilan edenler bizi bir şeye zorlamaya çalışıyorlar. Biz Kürt sorununun varlığını cesaret söyledik söylemeye devam ederiz. Demokrasilerde sorunlar demokratikleşerek çözülür. Zorlamalarla bu şekilde çözülmez. Biz Kürt sorunun çözülmesini ve barışın gelmesini engelleyecek tutum takınacak değiliz. CHP ilk gün durduğu yerdedir. Doğrunun, demokrasinin, sorunun çözümünün arkasındadır.