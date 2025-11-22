HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

CHP lideri Özel'den çarpıcı Bakan Yerlikaya iddiası! "Yakamızdan düşün"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Zonguldak'ta 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinginde önemli değerlendirmelerde bulundu. CHP liderinin özellikle İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya hakkındaki çarpıcı iddiası gündem oldu.

CHP lideri Özel'den çarpıcı Bakan Yerlikaya iddiası! "Yakamızdan düşün"

CHP’nin Silivri’de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu’na özgürlük ve erken seçim talebiyle sürdürdüğü “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinin 72’ncisini bugün Zonguldak’ta düzenlendi. Mitinge CHP lideri Özgür Özel'in İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya hakkındaki iddiası gündem oldu.

CHP lideri Özel den çarpıcı Bakan Yerlikaya iddiası! "Yakamızdan düşün" 1

'KENDİ YARDIMCILARINA OPERASYON YAPIYOR'

Özgür Özel'in açıklamasından satır başları:

"Bu Ali Yerlikaya'ya bu İçişleri Bakanı'na şunu söylüyorum. Kendi bakan yardımcıların hakkında operasyon yapmaya bizim tarafa oralardan sözde bilgiler sızdırmaya çalışma. Ne haliniz varsa görün. Yakamızdan düşün. Yakamızdan düşün. Bir bakan, kendi yardımcısıyla kavgasına muhalefet partilerine alet etmeye çalışıyor. Bir bakan... Ama bu işlere, bu işlere sebebiyet veren birisi var. O da bu kifayetsizleri, bu beceriksizleri, bu devlet adamlığından anlamayanları başımıza musallat eden Recep Tayyip Erdoğan. Ondan başkası değil.

ERDOĞAN'A ÇAĞRI

Buradan Tayyip Bey'e açık çağrımızı tekrarlıyorum. Biz kendimize, Ekrem Başkanımıza arkadaşlarımıza güveniyoruz. Sen de savcılarına güveniyorsan, tel tel dökülen iddianameye güveniyorsan TRT'den canlı yayın istiyoruz. İftiraları milletimiz önünde çürüteceğiz.,

Bugün de dünyanın en temiz ve çalışkan adamı Mansur Yavaş'a kara çalmaya çalışıyorlar.

Belediyenin parasıyla ODTÜ'lü öğrencilere battaniye, sıcak çorba yollamak suçsa Mansur Yavaş'ın suçu olsun bütün CHP'lilerin suçu.

Bunu suç gören anlayıştan bu ülkeyi kurtarmak hepimizin boynunun borcu. Günü gelince Erdoğan'ı ama Ekrem Başkan ama Mansur Başkan yenecek bir tane CHP'li kalsak o çıkacak seni yenecek, kurtulamayacaksın.

İMRALI ZİYARETİ

Biz CHP olarak bu komisyona girerken çok tartışmalar oldu, ne sözler söylediler. Bizim içinde olduğumuz değil olmadığımız komisyondan korkun dedik.

Birileri Kürt sorunu yoktur, Kürt yoktur diyerek Kürtlerin varlığını inkar ederken şimdi gelmiş İmralı adasına ya gidilecekmiş ya gidilecekmiş.

Biz DEM Parti ile bayramlaştık, selamlaştık diye bizi terörist ilan edenler bizi bir şeye zorlamaya çalışıyorlar. Biz Kürt sorununun varlığını cesaret söyledik söylemeye devam ederiz. Demokrasilerde sorunlar demokratikleşerek çözülür. Zorlamalarla bu şekilde çözülmez. Biz Kürt sorunun çözülmesini ve barışın gelmesini engelleyecek tutum takınacak değiliz. CHP ilk gün durduğu yerdedir. Doğrunun, demokrasinin, sorunun çözümünün arkasındadır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hastane bahçesine girmek isteyen sürücü refüje çıktıHastane bahçesine girmek isteyen sürücü refüje çıktı
Festivalde 2 bin kişiye balık ekmek dağıtıldıFestivalde 2 bin kişiye balık ekmek dağıtıldı

Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel Ali Yerlikaya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Saç modelleri ele veriyor! Yeni tehlike: 'Tas kafa' çeteler...

Saç modelleri ele veriyor! Yeni tehlike: 'Tas kafa' çeteler...

Fedlan Kılıçaslan ve Batuhan Karadeniz'e yakalama kararı!

Fedlan Kılıçaslan ve Batuhan Karadeniz'e yakalama kararı!

Herkes merakla bekliyordu, G.Saray açıkladı! İşte Osimhen'in son durumu

Herkes merakla bekliyordu, G.Saray açıkladı! İşte Osimhen'in son durumu

Yönetmen Şahin Yiğit Evrim Akın'a ateş püskürdü! 'İlahi adalet'

Yönetmen Şahin Yiğit Evrim Akın'a ateş püskürdü! 'İlahi adalet'

O şehre hızlı tren geliyor! 2026 yılını işaret etti

O şehre hızlı tren geliyor! 2026 yılını işaret etti

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.