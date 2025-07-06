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Bakan Yerlikaya'dan orman yangınlarıyla ilgili açıklama: 'İzmir'de 228 konut ağır hasarlı'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'in Ödemiş ilçesinde yangından etkilenen mahallelerde yaptığı incelemelerin ardından Karadoğan Mahallesi'nde açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, "Yangından hemen sonra hasar tespitlerini yaptık. Kesin tespitler için çalışmaları yapıyoruz" dedi.

Bakan Yerlikaya'dan orman yangınlarıyla ilgili açıklama: 'İzmir'de 228 konut ağır hasarlı'
Cansu Akalp

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya orman yangınlarının son durumuyla ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

Yerlikaya'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"İzmir'imizdeki bütün avtandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.
Yangından hemen sonra AFAD'ın korrdinasyolarında hasar tespitlerini yaptık. Bu noktada da değerlendirmeler bitti. Hasar tespitlerinden hemen sonra zarar tespiti yapıldı.

Yarın itibariyle tamamlancak. 30'ar milyon lira kaynak gönderdi. Geçici barınma olarak klimalı konteynır talebinde bulunan vatandaşlarımıza Karadağoğan'da 16 tane istendi hepsine kurduk.

"228 HASARLI KONUT TESPİT EDİLDİ!"

Geldiğimiz köylerde talepte olanlara konteyner verdik. Bu sıcakta vatandaşlarımızı korumak niyetindeyiz.

İzmir genelinde ön hasar tespitleriyle ilgili Ödemiş, Çeşme, Buca'da 228 konut 13 iş yeri ve 15 ahır ağır hasarlı olduğu tespit edildi. AFAD TOKİ koordinasyonunda hak sahipleri netleşince 5-6 ay içinde hak sahiplerine anahtarlarını teslimini yapacağız. Ahırların da yapımını yapacağız.

Destek ödemeleri ile ilgili şu ana kadar zarar tespiti yapılanlara 16 milyon lira ödedik. Pazartesi sabah veya en geç salı günü ödemelerini yapacağız.

Zor bir 10 gün yaşadınız. Bu gördüğünüz, gördükçe üzüldüğünüz yanan yerler Orman Bakanı'mız ve mesai arkadaşları sayesinde tamamına fidanlar dikilecek.

Eğer rüzgar bu kadar hıza ulaşmasaydı, nem böyle düşemese, sıcaklık böyle yükselmese yangın 10 gün sürmezdi ve yangın kısa sürede sönerdi."

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Anahtar Kelimeler:
orman yangını Ali Yerlikaya
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