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Bakan Yerlikaya'dan Özgür Özel'e sert yanıt: Söylediklerin alçak bir iftiradır

Siyasette jammer ve bant gerginliği devam ediyor. CHP lideri Özgür Özel İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya sert sözlerle yüklenmişti. Bakan Yerlikaya'dan yanıt gecikmedi.

Bakan Yerlikaya'dan Özgür Özel'e sert yanıt: Söylediklerin alçak bir iftiradır
Ufuk Dağ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Özgür Özel'e 'bant' yanıtı geldi. CHP lideri bugün yaptığı açıklamada, "Dün bütün saçma sapan açıklamalarıyla kendini rezil eden İçişleri Bakanı'na söylüyorum. O bantları çeken polisler fırsatı olsa senin ağzını bantlar bu gafı yapmayasın diye" ifadelerini kullanmıştı.

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Sosyal medyadan açıklama yapan Yerlikaya, "Daha iyi anlaman için sana 'Özel' bir açıklama yapayım" diyerek şu ifadeleri kullandı;

Bir… Yakın koruma polislerimizin kameraları bantla kapatma gibi bir görevi yoktur.

İki…Seni koruyan polislerimiz dahil hiçbiri cebinde bant taşımaz.

Üç… #Bantçı…Söylediklerin alçak bir iftiradır.

Hangi kamerayı bantlarsanız bantlayın, Milletimizin gönül gözü, olan bitenleri kaydediyor.

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Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde;

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Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel Ali Yerlikaya
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