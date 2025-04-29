Bant tartışması büyüyor! CHP lideri Özgür Özel'den Bakan Yerlikaya'ya zehir zemberek sözler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün Ümit Özdağ'ın duruşmasını yerinde takip etti. Çağlayan'da açıklamalarda bulunan Özel duruşmayla ilgili olarak "Bir yargılamaya tanıklık etmek zorunda kaldık. Tabii bu işin utancı bize ait değil. Bu işin utancı, bu ülkeyi yönetenlere, yönetene ait. Biraz önce bir hakim karşısında bir siyasi partinin genel başkanı vardı" dedi.

BAKAN YERİLKAYA'YA ÇOK SERT 'BANT' ELEŞTİRİSİ

Özel sonrasında ise hedefine İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı aldı. Başlayan 'Bantla kamera kapatma' tartışmasıyla ilgili konuşan Özel, "Dün bütün saçma sapan açıklamalarıyla kendini rezil eden İçişleri Bakanı'na söylüyorum. O bantları çeken polisler fırsatı olsa senin ağzını bantlar bu gafı yapmayasın diye. Bileydiler bunları söyleyeceğini ağzını bantlarlardı" ifadelerini kullandı.

Özel açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:



İçişleri Bakanı'na, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısından emir alan İçişleri Bakanı'na sesleniyorum. Meydanlar millete serbestken akının korkusundan bu adliyeye en yakın gördüğü meydanı abluka alan İçişleri Bakanı'na sesleniyorum. Sen İstanbul Valiliği yaptığın sırada Üsküdar'da bugün burada yargılamaya çalıştığın hatta o gün Üsküdar'daki işgalcilerden yumruk yiyen İBB bürokratları, Üsküdar'daki yılların süren işgalini kaldırıyordu. Halk bugünkü gibi Üsküdar Meydanı'nı korusun diye. Sen bu milletin şanlı şerefli polislerini Üsküdar'daki Ak Partili, MHP'li işgalci mafyaları korusunlar diye bu polise alet ediyordun. Polisle nefret tutuyordun. İBB Üsküdar Meydanı'ndaki işgali kaldırmasın diye. Bugün herkes Üsküdar'ın yarısı AK Parti'ye yarısı CHP'ye yakın sakinleri "Allah razı olsun Ekrem Bey'den, İBB'den şu Üsküdar Meydanı'nı bize geri aldılar." diyordu.

"SANA ANKARA'DA DEVLET BÜYÜKLERİNİ KORUMADIKİ GÖREVLİ POLİSLER GÜLÜYOR"

Ve dün bütün açıklamalarıyla, saçma sapan açıklamalarıyla kendini rezil eden İçişleri Bakanı'na söylüyorum. Bak benim burada koruma ekibim var. Cumhurbaşkanlığının koruma ekibi var. Bu ekiplerin hepsi senin bakanlığına bağlı. Bu ekipler Cumhurbaşkanı geldiğinde, Cumhuriyet Halk Partisi'nde 7 Mart'ta iftar yaparken Avrasya Merkezi'nde, Cumhurbaşkanı nereye gitse, video kayıtlarının olduğu cihazların başına oturuyorlar. Cumhurbaşkanının girdiği yerdeki bütün kameraları bantlıyorlar. Olmaz demişsin ya. Sana bütün Ankara'daki devlet büyüklerini korumadaki görevli bütün polisler gülüyor. O bantları çeken polisler fırsatı olsa senin ağzını bantlar bu gafı yapmayasın diye. Bileydiler bunları söyleyeceğini ağzını bantlarlardı. Kardeşim polisin cebinde bant var, bantla geziyor. Niye geziyor? Devletin polisi kamerayı bantlayacak bandı niye cebinde taşıyor bantlamıyorsa?

"MEVCUT CUMHURBAŞKANI NE İÇİN JAMMER KULLANIYORSA GELECEK CUMHURBAŞKANI DA ONUN İÇİN KULLANIYOR"

Bir de çıkmış önemli bir gazetenin başyazarına, genel yayın yönetmenine, "Yok, olmaz." falan diye yalanlama da yapıyor. Senin gözünü bantlamak lazım sevenlerin utanmasın diye. Kim olduğun tanınmasın diye. Bir de İçişleri Bakanı olacaksın. Diyor ki: "Belediyenin jammera ne ihtiyacı var?" diyor. Bütün Ak Partili belediyelerde jammer var. İBB'nin jammerları bize önceki dönem AK Parti'den envantere girdi, oradan kaldı. Rahmetli İstanbul Büyükşehir'in rahmetli belediye başkanı makam aracının arkasında jammer taşıyan minibüsle geziyordu. İBB'de taşınan o jammer , o valizler CHP döneminden değil. Bu memleketin mevcut cumhurbaşkanı ne için jammer kullanıyorsa gelecek cumhurbaşkanı da onun için jammer kullanıyor. Mevcut cumhurbaşkanı ne için kamera kapattırıyorsa gelecek cumhurbaşkanı da onun için kapattırıyor.

"BUNUN TALİMATINI VEREN DE UYGULAYAN DA TARİH ÖNÜNDE MAHCUP OLACAKLAR"

Kaldı ki bizim konuşmalarımızı siz dinleyip tedbir alabilirsiniz, sizin konuşmalarınızı biz dinleyemeyiz. Dinlese dinlese ne istedilerse verdiğiniz cemaatin biri dinler sizi. Biz de yatak odasına girmek, senin deyiminle haremine girmek, masanın altına böcek koymak yok. Onu senin gibi çok sevdiğin, biat ediyor diye bir yerlere getirdiğin, alnı secdeye değiyor diye bizden çok güvendiğin senin adamların yaptı, yaptırdı. Sizin ahlakınızda var aileyle uğraşmak. Senin ailenle senin FETÖ'cülerin uğraşıyordu. FETÖ'cüleri ailesiyle sen uğraştın. Şimdi bizim ailelerimize el uzatma, o eli kırarız. O eli kırarız. Aileyle uğraşma, kadınla uğraşma savaş ahlakında dahi yoktur. Savaşta, en kötü günde, gemi batarken çocukları sakınırlar, kadınları sakınırlar. Bir kadını birinin eşi diye gidip almak, çocuğunu orada evde ağlar bırakmak haysiyetle bağdaşmaz. Bunun talimatını veren de uygulayan da bunları yapanların hepsi tarih önünde mahcup olacaklar.

"CHP'NİN YÜKSEK AHLAKINDA ÇOCUKLA, KADINLA, AİLEYLE UĞRAŞMAK YOKTUR"

Günün birinde CHP bundan intikam alacak, kadınlar çocuklar aileler zor durumda kalacak diye kimse korkmasın. CHP'nin yüksek ahlakında çocukla, kadınla, aileyle uğraşmak yoktur. CHP dostluğunu da düşmanlığını da mertçe yapar, mert insanlardan oluşur. Türkiye'deki muhalefet partileri merttir. Onların aile ve çocuklarıyla uğraşanlar namerttir"

ÖZEL İTALYA BASININA RÖPORTAJ VERDİ! DİKKAT ÇEKEN 'AYAKKABI' DETAYI

Özel ayrıca İtalyan Corriere Della Sera adlı gazeteye de röportaj verdi. Röportajında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret ettiği sırada ayakkabılarının arandığını aktaran Özel, "Maksimum güvenlikli bir hapishanede kilitli olması dehşet verici. Onu ziyarete gittiğimde ayakkabılarımı bile arıyorlar" dedi. Özel ayrıca İmamoğlu'nun sağlığının iyi olduğunu da aktardı.