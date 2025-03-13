Bakan Yerlikaya'dan sokak köpekleri açıklaması! Bütün iller iki ayda bir denetlenecek

Rana bebeğin ölümü ve son günlerde yaşanan sahipsiz köpek saldırıları, sokak hayvanlarına ilişkin yasayı bir kez daha gündeme getirdi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde müfettişlerin 14 gün boyunca bu konuda inceleme yapacağını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

39 mülkiye baş müfettişi bugün 81 ile gönderdik. 14 gün onlara süre verdik. Müfettişlerimiz, valiliklerin, büyükşehir, il ve özel idarelerin uygulamalarını yerine gidip detaylı olarak inceleyecekler. Bu soruşturma değildir. Durum tespiti yapılmasıdır.

81 VİLAYET İKİ AYDA BİR DENETLENECEK

Kurum ve kuruluşlar bu zaman kadar ne yapmışlar. İhmal hususu olan konuları tespit edecekler ve mevzuatın gerekli tedbirleri almasını isteyecekler. Uygulayıcılara rehberlik yapacağız. 2 ayda bir 81 vilayetimizi müfettişlerimizi göndereceğiz.

"İHMAL VARDI! SORUŞTURMA İZNİ VERDİM"

Müfettişlerimizin tespit ettiği konuları milletimizle şeffaf bir şekilde paylaşacağız. Hiçbir çalışma yapılmamışsa önce ikaz edeceğiz, sonra gereğini yapacağız. Eslem yavrumuz sahipsiz köpeklerin saldırısı sonrası hayatını kaybetti. Mülkiye müfettişini görevlendirmiştim. Soruşturmayı tamamladılar. Baktım ki ihmal var soruşturma izni verdim. Sahipsiz hayvanların sonucu ölen yada yaralanan her bir insanımız için müfettiş gönderiyoruz, göndermeye de devam edeceğiz.

BELEDİYELERE UYARI

Bazı belediyeler sokak hayvanlarını toplayıp başka belediyelerin sınırlarını bırakıyor diye çok şikayet aldık. Bunu tespit edersek idari soruşturma başlatacağız.

"HAYVANLARA YENİ YUVALAR BULMALIYIZ"

Yaşam alanlarında olmalarını süratle sağlamalıyız. Sahipsiz sokak hayvanlarına tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri sunmalıyız. Kısırlaştırma ile kontrolsüz üremenin önüne geçmeliyiz. Sahipsiz hayvanlara yeni yuvalar bulmalıyız. Bütün gayretimiz, yeni Rana'lar, Eslem'ler olmaması için.