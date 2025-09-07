HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bakan Yerlikaya dönen Suriyeli sayısını açıkladı: 500 bine yaklaştı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "8 Aralık 2024 tarihi sonrasında toplam 474 bin 18 Suriyeli ülkelerine geri dönüş yaptı" dedi.

Bakan Yerlikaya dönen Suriyeli sayısını açıkladı: 500 bine yaklaştı
Ufuk Dağ

Bakan Yerlikaya, 8 Aralık 2024 tarihi sonrasında toplam 474 bin 18 Suriyelinin ülkelerine geri dönüş yaptığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya dönen Suriyeli sayısını açıkladı: 500 bine yaklaştı 1

"DÖNÜŞLER HIZLANDI"

Yerlikaya paylaşımında, "8 Aralık 2024 sonrasında Suriye'de meydana gelen gelişmelerin ardından gönüllü geri dönüşler hız kazandı. 8 Aralık 2024 tarihi sonrasında toplam 474 bin 18 Suriyeli kardeşimiz ülkelerine geri dönüş yaptı. 2016 yılından bu yana gönüllü geri dönüş yapan Suriyelilerin sayısı 1 milyon 213 bin 620 kişiye ulaştı.

"TÜRKİYE ÖRNEK BİR MODEL ORTAYA KOYDU"

Ülkemiz göç yönetimini, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yürütmekte; tarihsel tecrübesi, insani yaklaşımı ve rasyonel bakış açısıyla Dünyaya örnek bir model ortaya koymaktadır. Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü geri dönüş işlemlerini Göç İdaresi Başkanlığımız koordinasyonunda büyük bir hassasiyetle yürütmeye devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İtalya'da çete hesaplaşması! Suikast planı yapmışlarİtalya'da çete hesaplaşması! Suikast planı yapmışlar
Rüşvet trafiği böyle deşifre olduRüşvet trafiği böyle deşifre oldu

Anahtar Kelimeler:
Ali Yerlikaya suriyeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Anlamak mümkün değil' Fiyatını bile sormadan alıyorlar 'Yeter ki...'

'Anlamak mümkün değil' Fiyatını bile sormadan alıyorlar 'Yeter ki...'

Rüşvet trafiği böyle deşifre oldu

Rüşvet trafiği böyle deşifre oldu

Dubai'ye gitti, hayatı mahvoldu! Müebbet hapis cezası aldı

Dubai'ye gitti, hayatı mahvoldu! Müebbet hapis cezası aldı

İtalya'da çete hesaplaşması! Suikast planı yapmışlar

İtalya'da çete hesaplaşması! Suikast planı yapmışlar

Özgür Özel'den çok konuşulacak kurultay çıkışı! Kılıçdaroğlu ile görüşmesini de anlattı

Özgür Özel'den çok konuşulacak kurultay çıkışı! Kılıçdaroğlu ile görüşmesini de anlattı

Bakan Yerlikaya dönen Suriyeli sayısını açıkladI

Bakan Yerlikaya dönen Suriyeli sayısını açıkladI

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.