Bakan Yerlikaya dönen Suriyeli sayısını açıkladı: 500 bine yaklaştı

Bakan Yerlikaya, 8 Aralık 2024 tarihi sonrasında toplam 474 bin 18 Suriyelinin ülkelerine geri dönüş yaptığını açıkladı.

"DÖNÜŞLER HIZLANDI"

Yerlikaya paylaşımında, "8 Aralık 2024 sonrasında Suriye'de meydana gelen gelişmelerin ardından gönüllü geri dönüşler hız kazandı. 8 Aralık 2024 tarihi sonrasında toplam 474 bin 18 Suriyeli kardeşimiz ülkelerine geri dönüş yaptı. 2016 yılından bu yana gönüllü geri dönüş yapan Suriyelilerin sayısı 1 milyon 213 bin 620 kişiye ulaştı.

"TÜRKİYE ÖRNEK BİR MODEL ORTAYA KOYDU"

Ülkemiz göç yönetimini, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yürütmekte; tarihsel tecrübesi, insani yaklaşımı ve rasyonel bakış açısıyla Dünyaya örnek bir model ortaya koymaktadır. Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü geri dönüş işlemlerini Göç İdaresi Başkanlığımız koordinasyonunda büyük bir hassasiyetle yürütmeye devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi.