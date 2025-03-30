HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bakan Yerlikaya duyurdu! "20 bin 198 sürücüye işlem yapıldı"

Bakan Yerlikaya duyurdu! "20 bin 198 sürücüye işlem yapıldı"

30.03.2025 16:24
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı tatilinin ilk gününde hız ihlali yapan 20 bin 198 sürücüye işlem yapıldığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya duyurdu! "20 bin 198 sürücüye işlem yapıldı"

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Yerlikaya, "Ramazan Bayramı tatilinin 1'inci günü (cumartesi) hız ihlali yaptığı tespit edilen toplam 20 bin 198 sürücüye işlem yapıldı. 54 ilimizde 468 adet ortalama hız ihlal tespit sistemiyle birlikte, toplam 19 bin 326 kilometrelik güzergahta EDS sistemlerimizle 24 saat esasına göre hız denetimleri yapıyoruz. Gündüz 759’u Jandarma 512’si Polis olmak üzere toplam bin 271 mobil radar ile, gece 400’ü Jandarma, 201’i Polis olmak üzere toplam 601 mobil radar ile hız denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Unutmayalım, ortalama hızdaki yalnızca yüzde 1’lik bir artış, ölümlü kaza riskini yüzde 4 oranında artırmaktadır. Trafik kazalarına yol açan nedenlerin başında gelen ‘aşırı hız’ kaynaklı kazaların önüne geçebilmek için; hem mobil radar araçlarımızla hem de elektronik denetleme sistemlerimizle, gece gündüz hız denetimlerimize devam ediyoruz. Denetlemelerimiz işlem yapmak için değil, kazaları önlemek ve can kaybımızı sıfıra indirmek içindir. Trafik kurallarına uyalım, bayram sevincimize hüzün karışmasın" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Ekrem İmamoğlu Operasyonu
Şehit ailelerin hüzünlü bayramıŞehit ailelerin hüzünlü bayramı
Çorum'da iki otomobilin çarpıştı! 2 kişi yaralandıÇorum'da iki otomobilin çarpıştı! 2 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Ali Yerlikaya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bu camide 3 kez bayram namazı kılındı

Bu camide 3 kez bayram namazı kılındı

İspanya Arda'yı konuşuyor! Leganes'i tek başına dağıttı

İspanya Arda'yı konuşuyor! Leganes'i tek başına dağıttı

Sevgilisi arkadaşını öldürdü! 21 gün hem cansız bedenle aynı odada kaldı hem de cinsel saldırıya uğradı

Sevgilisi arkadaşını öldürdü! 21 gün hem cansız bedenle aynı odada kaldı hem de cinsel saldırıya uğradı

Üniversiteli Büşra'nın sır ölümü! Sevgilisinin evinde bu halde bulundu

Üniversiteli Büşra'nın sır ölümü! Sevgilisinin evinde bu halde bulundu

Sergen Yalçın G.Saray'ın puan kaybedeceği maçları açıkladı!

Sergen Yalçın G.Saray'ın puan kaybedeceği maçları açıkladı!

Tonga açıklarında 7,1 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Tonga açıklarında 7,1 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.