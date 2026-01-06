HABER

Bakan Yerlikaya duyurdu: 223 FETÖ şüphelisi yakalandı

Son dakika haberine göre, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ’ye yönelik son 20 gündür devam eden operasyonlarda 223 şüpheli yakalandığını ve bunlardan 87'sinin tutuklandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya duyurdu: 223 FETÖ şüphelisi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ'ye yönelik son 20 gündür devam eden operasyonlarda 223 şüpheli yakalandığını ve bunlardan 87'sinin tutuklandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, FETÖ'ye yönelik son 20 gündür polis tarafından devam eden operasyonlarda; 223 şüphelinin yakalandığını belirtti.

Bakan Yerlikaya duyurdu: 223 FETÖ şüphelisi yakalandı 1

Bakıan Yerlikaya şu bilgileri verdi:

"FETÖ'nün "Mahrem yapılanmalar" içerisinde faaliyette bulunan, FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olan, ankesörlü telefonlarla örgüt içindeki şahıslarla haberleşmeyi sürdüren, örgüte bağlı esnaflar üzerinden maddi destek sağlayan, 223 şüpheli yakalandı. 87'si tutuklandı. 50'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor".

Kaynak: AA

Anahtar Kelimeler:
fetö Ali Yerlikaya
