El Mencho'dan sonra şimdi de El Tuli! Meksika'daki operasyonda öldürüldü

Meksika'da uyuşturucu kartellerine yönelik operasyonlar sürerken ABD destekli operasyonla Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) lideri "El Mencho" lakaplı Nemesio Oseguera Cervantes'in öldürülmesi sonrası başlayan olaylar nedeniyle ülke adeta savaş alanına döndü.

EL TULİ DE ÖLDÜRÜLDÜ

Operasyonların sürdüğü Meksika'da son olarak El Manco'nun sağ kolu da öldürüldü. Örgütün üst düzey isimlerinden olan "El Tuli"nin de güvenlik güçleri tarafından öldürüldüğü bildirildi.

FOTOĞRAF YAYINLANDI

El Tuli'nin öldürülmesi sonrasında operasyona ilişkin fotoğraf da yayınlandı. Görüntüde El Tuli ve iki adamının cansız bedenlerinin yol kenarında yerde yattığı görülüyor.

EL MENCHO'NUN YERİNE GEÇMESİ BEKLENİYORDU

Güvenlik kaynaklarına göre El Tuli, CJNG'nin saha operasyonlarını yöneten ve silahlı yapılanmayı koordine eden kilit isimlerden biriydi. El Mencho'nun ölümünün ardından örgüt içinde oluşabilecek liderlik boşluğunda adı öne çıkan isimler arasında yer alıyordu.