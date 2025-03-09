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  4. Bakan Yerlikaya duyurdu! 3 milyon 541 bin 927 araç denetlendi: "Trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım"

Bakan Yerlikaya duyurdu! 3 milyon 541 bin 927 araç denetlendi: "Trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım"

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
09.03.2025 10:27
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 27 Şubat-6 Mart tarihleri arasında 3 milyon 541 bin 972 aracın denetlendiğini ve 528 bin 511 araca/sürücüye işlem yapıldığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya duyurdu! 3 milyon 541 bin 927 araç denetlendi: "Trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım"

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, emniyet ve jandarma trafik ekipleri tarafından 27 Şubat-6 Mart 2025 tarihleri arasında 3 milyon 541 bin 972 aracın denetlendiğini belirterek, "Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 61 sürücüye işlem yapıldı."

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"Hız ihlalinde bulunan 149 bin 309, periyodik muayenesi yaptırılmamış 29 bin 367, emniyet kemeri kullanmayan 26 bin 462, sürücü belgesiz araç kullanan 17 bin 62 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 8 bin 997 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte; toplam 528 bin 511 araca/sürücüye işlem yapıldı. Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal da etmeyelim. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil" dedi

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Ceza Ali Yerlikaya denetim
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