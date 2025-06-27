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Bakan Yerlikaya duyurdu! 46 ilde FETÖ operasyonu... 361 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 46 ilde FETÖ operasyonu düzenlendiğini belirtti. Yapılan operasyonlar kapsamında 361 şüphelinin yakalandığı aktarıldı.

Bakan Yerlikaya duyurdu! 46 ilde FETÖ operasyonu... 361 şüpheli yakalandı
Melih Kadir Yılmaz

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 46 ilde FETÖ operasyonu düzenlendiğini duyurdu. Operasyonlar kapsamında ise 361 şüphelinin yakalandığı belirtildi.

Bakan Yerlikaya, "46 ilde FETÖ'ye yönelik son 2 haftadır düzenlediğimiz operasyonlarımızda yakalanan şüpheliler; FETÖ terör örgütünün “güncel yapılanması, askeri mahrem yapılanması, finans ve güncel eğitim yapılanmaları" içerisinde faaliyet yürütmek, Ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulunmak, Örgütün kripto haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olmak, Sosyal medya platformları üzerinden örgütün propagandasını yapmak ve Münferit sınav soruşturmaları kapsamında mülakatlarda avantajlı olarak kodlanmak suçlarından aranıyordu" dedi.

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Yerlikaya açıklamalarının devamında ise şu ifadelere yer verdi:

"Ayrıca operasyonlarda FETÖ soruşturmaları kapsamında ifade ve teşhislerde adları geçen, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olanlar da yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı, KOM ve İstihbarat Başkanlıkları koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu;

Adana, Aksaray, Ankara, Antalya, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Niğde, Ordu, Sakarya, Samsun, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Trabzon ve Tekirdağ’da operasyonlar düzenlendi.

"DEVLETİMİZİN BÜTÜNLÜĞÜNE KASTEDENLERE KARŞI MÜCADELEMİZE DEVAM EDİYORUZ"

Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemize aralıksız devam ediyoruz"

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fetö Ali Yerlikaya İçişleri Bakanı
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