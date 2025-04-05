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Bakan Yerlikaya duyurdu! 71 ilde uyuşturucuya dev operasyon: 484 kilogram ele geçirildi!

Son dakika: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 71 ilde uyuşturucu operasyonu düzenlendiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya operasyonlarda 484 kilogram uyuşturucu madde ve 7 milyon 830 bin 760 adet de uyuşturucu hap ele geçirildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya duyurdu! 71 ilde uyuşturucuya dev operasyon: 484 kilogram ele geçirildi!
Doğukan Akbayır

Son dakika: Bakan Yerlikaya 71 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarına ilişkin bilgi verdi. Bakan Yerlikaya operasyonlarda 1044 şüphelinin yakalandığını, 516'sının tutuklandığını duyurdu. Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde:

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"19-27 Mart 2025 tarihleri arasında Emniyet Genel Müdürlüğümüz tarafından 71 İlde, Jandarma Genel Komutanlığımız tarafından 15 ilde Uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarımızda;

  • 484 kg Uyuşturucu Madde ile

  • 7 Milyon 830 bin 760 adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi

  • 1.044 şüpheli yakalandı.
  • 516'sı TUTUKLANDI.
  • 138'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

EMNİYET-POLİS

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda; İl Emniyet Müdürlükleri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince;

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1.450 ekip,
3 bin 626 personel,
18 hava aracı ve
39 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla; Gaziantep, Ankara, Samsun, Adana, Şanlıurfa, Konya, Manisa, Antalya, Bursa, Balıkesir, Mersin, İzmir, Denizli, Tekirdağ, Muğla, İstanbul, Kocaeli, Karaman, Hatay, Trabzon, Adıyaman, Osmaniye, Kayseri, Van, Afyonkarahisar, Aydın, Eskişehir, Aksaray, Edirne, Isparta, Niğde, Diyarbakır, Erzurum, Kırklareli, Uşak, Zonguldak, Sakarya, Ağrı, Yozgat, Mardin, Bayburt, Çanakkale, Kilis, Malatya, Ordu, Batman, Bilecik, Burdur, Çorum, Erzincan, Giresun, Rize, Tokat, Amasya, Karabük, Şırnak, Kahramanmaraş, Düzce, Hakkari, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Yalova, Çankırı, Kastamonu, Muş, Nevşehir, Artvin, Bolu, Elazığ ve Sinop'ta düzenlenen operasyonlarda;

  • 332 kg Uyuşturucu Madde,
  • 7 milyon 760 bin 690 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

JANDARMA:

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda; İl Jandarma Komutanlıkları Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince;

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  • 308 ekip,

1.987 personelin katılımıyla; Ankara, Mersin, Diyarbakır, Antalya, Denizli, Kırıkkale, Tekirdağ, İstanbul, Adana, Manisa, Batman, İzmir, Sakarya, Kocaeli ve Muğla'da düzenlenen operasyonlarda;

  • 152 Kg Uyuşturucu Madde,
  • 70 Bin adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi.

Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi ve Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum.

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Her sokakta, her caddede, her köşe başında biz varız. Polisimiz ve Jandarmamızla gece gündüz demeden operasyonlarımıza kararlıkla devam ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz."

Ekrem İmamoğlu Operasyonu
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Anahtar Kelimeler:
Ali Yerlikaya
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