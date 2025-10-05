Bakan Yerlikaya duyurdu! 8 suçlu Türkiye'ye getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; kırmızı bültenle aranan 6, ulusal düzeyde aranan 2 kişinin yurt dışından getirildiğini duyurdu.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı;
Kırmızı Bültenle Aradığımız 6 suçluyu, Ulusal Seviyede Aradığımız 2 suçluyu, Gürcistan(4), Almanya, Arnavutluk, Hırvatistan ve İran’dan ülkemize getirdik.
Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan O.A., S.Ö., Y.İ., A.A., H.D., T.T. ile ulusal seviyede aranan S.B. ve H.E. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.
EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığımız, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıklarımız ile Asayiş Daire Başkanlığımızca yapılan koordineli çalışmaları sonucu;
❌Ulusal Seviyede Aradığımız 2 Suçluyu,
GÜRCİSTAN(4), ALMANYA, ARNAVUTLUK, HIRVATİSTAN ve İRAN’dan Ülkemize Getirdik.
Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan O.A., S.Ö., Y.İ., A.A., H.D., T.T. ile ulusal seviyede aranan S.B. ve…
Adalet Bakanlığımız ile operasyonda görev alan bakanlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Emeği geçenleri tebrik ediyorum.
