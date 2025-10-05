HABER

Bakan Yerlikaya duyurdu! 8 suçlu Türkiye'ye getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan O.A., S.Ö., Y.İ., A.A., H.D., T.T. ile ulusal seviyede aranan S.B. ve H.E. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı." açıklamasını yaptı.

Ufuk Dağ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; kırmızı bültenle aranan 6, ulusal düzeyde aranan 2 kişinin yurt dışından getirildiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı;

Kırmızı Bültenle Aradığımız 6 suçluyu, Ulusal Seviyede Aradığımız 2 suçluyu, Gürcistan(4), Almanya, Arnavutluk, Hırvatistan ve İran’dan ülkemize getirdik.

Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan O.A., S.Ö., Y.İ., A.A., H.D., T.T. ile ulusal seviyede aranan S.B. ve H.E. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.

EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığımız, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıklarımız ile Asayiş Daire Başkanlığımızca yapılan koordineli çalışmaları sonucu;

  • “Yaralama, Görevi Yaptırmamak İçin Direnme, Hakaret ve Hırsızlık,” suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan O.A. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da,
  • “Kasten Yaralama, Nitelikli Yağma ve Banka veya Kredi Kartının Kötüye Kullanılması ve Silahla Tehdit” suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan S.Ö. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da,
  • “Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İthal Etme” suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan Y.İ. isimli şahıs İRAN’da,
  • “Kasten Yaralama” suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan A.A. isimli şahıs HIRVATİSTAN’da,
  • “Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı” suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan H.D. isimli şahıs ALMANYA’da,
  • “Cebir, Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma ve Yaralama” suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan T.T. isimli şahıs ARNAVUTLUK’ta,
  • “Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak, Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma” suçlarından Ulusal Seviyede aranan S.B. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da,
  • “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan Ulusal Seviyede aranan H.E. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.

Adalet Bakanlığımız ile operasyonda görev alan bakanlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Emeği geçenleri tebrik ediyorum.

