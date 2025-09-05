Bakan Yerlikaya duyurdu: Bursa’da tam 300 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması sonucu gerçekleştirilen operasyonda 300 bin adet uyuşturucu hap ve 48 kilo hammadde ele geçirildi.
Şüphelilerden 2’si tutuklanırken, 1’i hakkında adli kontrol kararı verildi.
Operasyona ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Yerlikaya, “Bursa Valimizi, Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Emniyet Genel Müdürlüğümüzü ve kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Gençlerimizin geleceğini ve hayallerini zehir tacirlerine teslim etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum