Bakan Yerlikaya duyurdu: Bursa’da tam 300 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 300 bin adet uyuşturucu hap ve 48 kilo hammadde ele geçirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonla ilgili detayları paylaşırken; gençlerin geleceğinin zehir tacirlerine teslim edilmeyeceğini vurguladı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması sonucu gerçekleştirilen operasyonda 300 bin adet uyuşturucu hap ve 48 kilo hammadde ele geçirildi.

3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Şüphelilerden 2’si tutuklanırken, 1’i hakkında adli kontrol kararı verildi.

Bakan Yerlikaya duyurdu: Bursa’da tam 300 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi 1

YERLİKAYA: “GENÇLERİMİZİ ZEHİR TACİRLERİNE TESLİM ETMEYECEĞİZ”

Operasyona ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Yerlikaya, “Bursa Valimizi, Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Emniyet Genel Müdürlüğümüzü ve kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Gençlerimizin geleceğini ve hayallerini zehir tacirlerine teslim etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya duyurdu: Bursa’da tam 300 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi 2
Bursa uyuşturucu
