Bakan Yerlikaya duyurdu! Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Diyarbakır'da jandarma tarafından uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildiğini duyurdu. 1 Helikopter, 190 personel ve 1 TB-2 İHA desteğiyle yapılan operasyonlar kapsamında kilolarca uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yerlikaya açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



"Diyarbakır'da, Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonumuzda; 470 kg 'Skunk' ve 85 kg 'Esrar' uyuşturucu maddesi ele geçirerek, insanlara arz edilmesini ve toplum sağlığına zarar vermesini engelledik.

"25 ŞÜPHELİYİ YAKALADIK"

Operasyonumuzda; 14'ü 'Uyuşturucu Trafiğinin Yöneticisi' olmak üzere toplam 25 şüpheliyi yakaladık.

"ZEHİR TACİRLERİYLE MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Uyuşturucu, İnsanlığın en büyük düşmanıdır! Buna cüret eden zehir tacirleriyle; ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz"