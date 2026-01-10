HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kanalizasyona çimento döken firmaya 213 bin lira ceza

HATAY'da, kanalizasyon hattında çimento döken beton mikserinin bağlı olduğu firmaya, belediye 191 bin 876 lira ve Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri de 21 bin 765 lira olmak üzere toplam 213 bin 641 lira ceza kesti.

Kanalizasyona çimento döken firmaya 213 bin lira ceza

Merkez Antakya ilçesi Aksaray Mahallesi'nde bir firmaya ait, beton mikseri çimento atığını kanalizasyona döktü. Mahallelinin itirazına rağmen görevli, çimentoyu kanalizasyona boşalttı. Çevredekiler tarafından bu sırada çekilen görüntü sanal medyada yayınladı. Tepki çeken görüntüler üzerine Hatay Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından ilgili firmaya 191 bin 876 lira idari para cezası kesildi. Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri de firmaya 21 bin 765 lira ceza uyguladı. Firmaya toplam 213 bin 641 lira ceza kesildi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, yaptığı açıklamada, "Biz Hatay'ımız için gece gündüz uğraşırken, şehrimize zarar veren en ufak bir eyleme izin vermeyiz. İlgili şirkete gerekli cezai işlemi uyguladık. Tekrar uyarıyorum, Hatay'ın emeğini hiçe sayan herkes bedelini öder" dedi. (DHA)Kaynak: DHA   |   Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABD'de silahlı saldırı! 6 kişi hayatını kaybettiABD'de silahlı saldırı! 6 kişi hayatını kaybetti
Yer: Mardin! Çikolata kavanozunda uyuşturucu ele geçirildiYer: Mardin! Çikolata kavanozunda uyuşturucu ele geçirildi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Hatay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Halep'te son durum! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi: Operasyon başladı

Halep'te son durum! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi: Operasyon başladı

Uyuşturucu partilerinin mekanı Bebek Otel'e jandarma baskını

Uyuşturucu partilerinin mekanı Bebek Otel'e jandarma baskını

Dev finale saatler kala çok büyük sürpriz!

Dev finale saatler kala çok büyük sürpriz!

Selen Görgüzel ve Can Yaman dahil 5 isim gözaltında!

Selen Görgüzel ve Can Yaman dahil 5 isim gözaltında!

Akaryakıt tabelasında 1 indirim 1 zam!

Akaryakıt tabelasında 1 indirim 1 zam!

İslam Memiş 'Altın 1000 TL düşecek'

İslam Memiş 'Altın 1000 TL düşecek'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.