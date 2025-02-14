Bakan Yerlikaya duyurdu: Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı şüpheliler yakalandı!

Bakan Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı örgüt üyelerinin yakalandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde:

🟥 Haklarında İnterpol'ün Kırmızı Bülteniyle arama kararı bulunan ve elebaşılığını yurt dışında tutuklu olarak bulunan B.B. ve yine yurt dışında tutuklu bulunan B.C.G.'nin yaptığı 2 ayrı organize suç örgütüne yönelik son 2 haftadır devam eden operasyonlarımızda; bugün… pic.twitter.com/GkpIGq0zT7