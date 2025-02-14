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  4. Bakan Yerlikaya duyurdu: Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı şüpheliler yakalandı!

Bakan Yerlikaya duyurdu: Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı şüpheliler yakalandı!

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
14.02.2025 16:52
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İçişleri Bakanı Yerlikaya, haklarında İnterpol'ün kırmızı bülteniyle arama kararı bulunan ve elebaşılığını yurt dışında tutuklu olarak bulunan B.B. ve yine yurt dışında tutuklu bulunan B.C.G.'nin yaptığı 2 ayrı organize suç örgütüne yönelik son 2 haftadır devam eden operasyonlarımızda; bugün yakaladığımız 42 şüpheliyle beraber toplam 128 organize suç örgütü üyesi şüpheli yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya duyurdu: Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı şüpheliler yakalandı!

Bakan Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı örgüt üyelerinin yakalandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde:

Anahtar Kelimeler:
Interpol Ali Yerlikaya
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