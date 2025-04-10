Bakan Yerlikaya duyurdu! Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit edenler yakalandı

Mattia Ahmet Minguzzi İstanbul Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülmüştü. Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin tutuklanan 2 çocuk şüphelinin 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı dava bugün görüldü. Dava 8 Mayıs'a ertelendi.

BAKAN YERLİKAYA DUYURDU! YAKALANDILAR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı açıklamada Minguzzi'nin ailesini tehdit eden 5 kişinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya şunları ifade etti:

"15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi İstanbul Kadıköy’de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

Bu elim hadise sonrası sosyal medya hesaplarından failleri öven ve aileye tehdit içerikli mesajları atan 5 şüpheli şahıs, güvenlik güçlerimizce yakalandı.

4’ü Suça Sürüklenen Çocuk (SSÇ) olmak üzere B.A., H.E.A, K.G., E.K. ve A.S.D. adlı şüpheli şahıslar, Asayiş Şube Müdürlüğümüze intikal ettirildi.

Mattia Ahmet Minguzzi evladımızın acılı annesi Yasemin Hanım’ı telefonla arayarak bir kez daha acısını paylaştık.

Hayatını kaybeden evladımıza Allah’tan rahmet; ailesine ve sevdiklerine başsağlığı diliyorum."