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Bakan Yerlikaya duyurdu! Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit edenler yakalandı

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Recep Demircan

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mattia Ahmet Minguzzi'nin öldürülmesi sonrasında sosyal medya hesaplarından failleri öven ve aileye tehdit içerikli mesajları atan 5 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Mattia Ahmet Minguzzi İstanbul Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülmüştü. Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin tutuklanan 2 çocuk şüphelinin 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı dava bugün görüldü. Dava 8 Mayıs'a ertelendi.

BAKAN YERLİKAYA DUYURDU! YAKALANDILAR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı açıklamada Minguzzi'nin ailesini tehdit eden 5 kişinin yakalandığını açıkladı.

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Bakan Yerlikaya şunları ifade etti:

"15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi İstanbul Kadıköy’de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

Bu elim hadise sonrası sosyal medya hesaplarından failleri öven ve aileye tehdit içerikli mesajları atan 5 şüpheli şahıs, güvenlik güçlerimizce yakalandı.

4’ü Suça Sürüklenen Çocuk (SSÇ) olmak üzere B.A., H.E.A, K.G., E.K. ve A.S.D. adlı şüpheli şahıslar, Asayiş Şube Müdürlüğümüze intikal ettirildi.

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Mattia Ahmet Minguzzi evladımızın acılı annesi Yasemin Hanım’ı telefonla arayarak bir kez daha acısını paylaştık.

Hayatını kaybeden evladımıza Allah’tan rahmet; ailesine ve sevdiklerine başsağlığı diliyorum."

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Anahtar Kelimeler:
Ali Yerlikaya Mattia Ahmet Minguzzi
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