Bakan Yerlikaya duyurdu! Minguzzi ailesine tehdit mesajları atan kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Mattia Ahmet Minguzzi evladımızın ailesine tehdit mesajları atan K. Y. İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerimizce koordineli yapılan çalışmalar neticesinde Gümüşhane’de yakalanmıştır" dedi.
Yerlikaya paylaşımında şunları ifade etti:
"Mattia Ahmet Minguzzi evladımızın ailesine tehdit mesajları atan K. Y. isimli şahsın GÜMÜŞHANE’de olduğu belirlenmiş;
İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerimizce koordineli yapılan çalışmalar neticesinde şahıs Gümüşhane’de yakalanmıştır.
Dün yakalanan 5 şüpheli birlikte toplamda 6 şüpheli yakalanmıştır.
Kamuoyu saygıyla duyurulur."
“YENİ GELİŞME”— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 11, 2025
Mattia Ahmet Minguzzi evladımızın ailesine tehdit mesajları atan K. Y. isimli şahsın GÜMÜŞHANE’de olduğu belirlenmiş;
İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerimizce koordineli yapılan çalışmalar neticesinde şahıs Gümüşhane’de yakalanmıştır.
Dün yakalanan 5 şüpheli…
İşte o tehdit mesajı:
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