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Bakan Yerlikaya duyurdu! Minguzzi ailesine tehdit mesajları atan kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Bakan Yerlikaya Minguzzi ailesine tehdit mesajları atan kişinin Gümüşhane'de yakalandığını ifade etti.

Bakan Yerlikaya duyurdu! Minguzzi ailesine tehdit mesajları atan kişi yakalandı
Recep Demircan

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Mattia Ahmet Minguzzi evladımızın ailesine tehdit mesajları atan K. Y. İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerimizce koordineli yapılan çalışmalar neticesinde Gümüşhane’de yakalanmıştır" dedi.

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Yerlikaya paylaşımında şunları ifade etti:

"Mattia Ahmet Minguzzi evladımızın ailesine tehdit mesajları atan K. Y. isimli şahsın GÜMÜŞHANE’de olduğu belirlenmiş;

İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerimizce koordineli yapılan çalışmalar neticesinde şahıs Gümüşhane’de yakalanmıştır.

Dün yakalanan 5 şüpheli birlikte toplamda 6 şüpheli yakalanmıştır.

Kamuoyu saygıyla duyurulur."

İşte o tehdit mesajı:

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Anahtar Kelimeler:
Ali Yerlikaya İçişleri Bakanı Mattia Ahmet Minguzzi
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