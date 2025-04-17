Bakan Yerlikaya duyurdu! Narkokapan-Ankara Operasyonu'nda yakalanan şüpheli sayısı 602'ye yükseldi

Yerlikaya, sosyal medya hesabından "Narkokapan-Ankara" operasyonuna ilişkin yaptığı paylaşımda, 'yeni gelişme' diyerek yakalanan şüpheli sayısını açıkladı.

Yerlikaya, "Bugün NARKOKAPAN-ANKARA operasyonumuzla 626 farklı adrese, eşzamanlı olarak düzenlediğimiz baskınlarlarda yakalanan şüpheli sayısı 602’ye yükseldi. Operasyonumuz hala devam ediyor." ifadelerini kullandı.

“YENİ GELİŞME”

“Yakalanan Şüpheli Sayısı 602 Oldu”



Bugün NARKOKAPAN-ANKARA operasyonumuzla 626 farklı adrese, eşzamanlı olarak düzenlediğimiz baskınlarlarda yakalanan şüpheli sayısı 602’ye yükseldi.



Operasyonumuz hala devam ediyor.#TürkiyeninHuzuru🇹🇷 https://t.co/7Er2Ye1d6R — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 17, 2025

"CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK UYUŞTURUCU OPERASYONU"

Bakan Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı'ndaki Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER), Narkokapan-Ankara Operasyonu'na ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Hazırlıkları 6 ay süren operasyonun, Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu olduğunu belirten Yerlikaya, aynı anda 626 farklı adrese baskın düzenlendiğini söylemişti. Yerlikaya operasyona 4 bin 768 polis, 1461 ekip, 40 özel eğitimli dedektör köpeği ve 4 İHA'nın ve hava destek unsurlarının katıldığını açıklamıştı.

Bakan Yerlikaya, "Bugün de Ankara'daki sokak satıcılarına yönelik Narkokapan-Ankara Operasyonu'nu gerçekleştirdik. Baronundan, elinde torbayla zehir saçan sokak satıcısına dek bu kirli zincirin her halkasını dağıtıyoruz. Çünkü biz, bu mücadeleyi ülkemizin geleceği adına, tüm insanlık adına verilen bir savaş olarak görüyoruz. Bu kabine dönemimizde zehir tacirlerine yönelik düzenlediğimiz operasyonlarda toplam 65 bin 918 şahıs tutuklandı. Bu operasyonlarda 200 tondan fazla uyuşturucu madde, 180 milyon adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 24'ü uluslararası, 32'si ulusal olmak üzere toplam 267 uyuşturucu organize suç örgütü çökertildi. Bu narkotik suçlardan, 64'ü kırmızı bülten, 32'si kırmızı difüzyon olmak üzere aranan 96 uluslararası organize suç örgütü üyesi ülkemizde yakalandı. Ayrıca hakkında narkotik suçlardan kırmızı bülten çıkarttığımız 65 şahsın yakalanıp ülkemize iadesi de sağlandı ve narkotik suçlardan yine kabine dönemimizde 208 kırmızı bülten çıkartıldı." açıklamasını yapmıştı.